  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии создадут специальную группу для мониторинга соцсетей

      14:05, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:05, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      153
      0
      #дети\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#соцсети
      Фото: pixabay.com
      153
      0

      Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в нее войдут правоохранители, педагоги, психологи и другие заинтересованные лица.

      Ижевск. В Удмуртии создадут специальную группу для мониторинга соцсетей. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в нее войдут правоохранители, педагоги, психологи и другие заинтересованные лица.

      Как было озвучено на межведомственном оперативном совещании, целью будет являться выявления фактов распространения в сети Интернет информации, склоняющей несовершеннолетних к антисоциальному поведению.

      14:05, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      153
      0
      #дети\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#соцсети
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа