Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в нее войдут правоохранители, педагоги, психологи и другие заинтересованные лица.

Ижевск. В Удмуртии создадут специальную группу для мониторинга соцсетей. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в нее войдут правоохранители, педагоги, психологи и другие заинтересованные лица.

Как было озвучено на межведомственном оперативном совещании, целью будет являться выявления фактов распространения в сети Интернет информации, склоняющей несовершеннолетних к антисоциальному поведению.