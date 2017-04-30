1 мая в Ижевске ограничат движение на нескольких улицах и изменят маршрутов троллейбусов и автобусов

Планируется, что в акции примут участие до 30 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 мая ограничат движение на нескольких улицах города, а также изменят движение троллейбусов и автобусов, чьи маршруты проходят по улице Пушкинской и Советской. По информации пресс-службы администрации столицы Удмуртии, планируется, что в демонстрации примут участие до 30 тыс. человек.

«1 мая в Ижевске пройдут общественно-политические, культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня Весны и Труда. Федерацией профсоюзов Удмуртии с 09:30 до 11.00 запланировано проведение демонстрации. Предполагаемое количество участников мероприятия - около 30 тыс. человек», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что сбор колонн демонстрантов пройдет - на улице Красноармейской (от улицы Ленина до улицы Красногеройская), улице Свободы (от улицы Советской до улицы Бородина), улице Бородина (от улицы Вадима Сивкова до улицы Свободы), улицы Вадима Сивкова (от улицы Бородина до улицы Красногеройская), улице Пушкинской (от улицы Советская до улицы Ленина), улице Красногеройской (от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров) и улице Советской (от улицы Красноармейская до улицы Коммунаров).

Движение колонн демонстрации пройдет от мест сбора до перекрестка улиц Пушкинской и Советской и далее по улице Пушкинской до переулка Широкого.

«В мероприятии планируется использование транспортных средств - до 50 автомобилей и до 50 мотоциклов», - уточнили в пресс-службе администрации Ижевска.

Помимо демонстрации 1 мая в Ижевске запланирован ряд других публичных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

1 мая в соответствии с постановлением администрации будет временно ограничено движение транспортных средств по дорогам местного значения с 9:00 до 19:00:

- по улице Коммунаров от Лихвинцева до Наговицына;

- по улице Советской на участке от Карла Маркса до Коммунаров;

- по улице Красногеройской на участке от Карла Маркса до Коммунаров;

- по улице Красноармейской на участке от Ленина до Красногеройской;

- по улице Бородина от Карла Маркса до Пушкинской;

- по улице Вадима Сивкова от Бородина до Красногеройская;

- по улице Пушкинская от Ленина до Кирова;

- по улице Лихвинцева от площади 50 лет Октября до Пушкинской;

- по площади 50 лет Октября от Карлутской площади до Лихвинцева;

- по переулку Широкому от Коммунаров до Карла Маркса.

Также движение троллейбусных и автобусных маршрутов с улицы Пушкинской и улицы Советской перенесут на улицы Удмуртская и Ленина.