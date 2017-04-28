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      В Ижевске разыскивают владельцев фотографии с фронта

      17:05, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:05, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      221
      0
      #общество\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#фотография
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      221
      0

      Снимок нашли еще в апреле прошлого года в автобусе 12 маршрута, но потерявшего так и не нашли.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают человека, который потерял фотографию времен Великой Отечественной войны. Информацию о находке разместили в «ИГГС».

      Снимок нашли 26-27 апреля 2016 года в автобусе 12 маршрута.

      «В прошлом году пытались найти потерявшего, увы, не получилось...», - говорится в сообщении.

      На обороте фотографии написано: «На память уважаемой маме от сына Гриши. Ст. Тбилисская Кубань 14.6.1942г.».

      Если найдутся те, кто знает родственников человека со снимка нужно обратиться к Светлане Башковой

      17:05, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      221
      0
      #общество\n#Ижевск\n#розыск\n#Удмуртия\n#фотография
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