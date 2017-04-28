В Ижевске разыскивают владельцев фотографии с фронта

Снимок нашли еще в апреле прошлого года в автобусе 12 маршрута, но потерявшего так и не нашли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают человека, который потерял фотографию времен Великой Отечественной войны. Информацию о находке разместили в «ИГГС».

Снимок нашли 26-27 апреля 2016 года в автобусе 12 маршрута.

«В прошлом году пытались найти потерявшего, увы, не получилось...», - говорится в сообщении.

На обороте фотографии написано: «На память уважаемой маме от сына Гриши. Ст. Тбилисская Кубань 14.6.1942г.».

Если найдутся те, кто знает родственников человека со снимка нужно обратиться к Светлане Башковой.