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      «Бурановские бабушки» подрались с героями Mortal Kombat в клипе для телеканала ТНТ4

      12:14, 28 апреля, 2017
      12:14, 28 апреля, 2017
      511
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      #шоу-бизнес\n#телевидение\n#видео\n#Бурановские бабушки\n#игры
      Фото: кадр из видео (youtube.com/ТНТ4 Телеканал)
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      В конце ролика одна из артисток призывает добить противника.

      Москва. Участницы группы «Бурановские бабушки» из Удмуртии снялись в промо-клипе фильма «Смертельная битва», который покажут на телеканале ТНТ4 5 мая. Видео появилось в Ютубе накануне, 27 апреля.

      В клипе артистки из Удмуртии говорят на английском языке и дерутся с героями известной игры Mortal Kombat.

      ТНТ4 feat. Бурановские Бабушки - Mortal Kombat

      В сентябре 2014 года стало известно, что в состав группы «Бурановские бабушки» войдут профессиональные артисты, а певиц из сельского клуба села Бураново, которые завоевали второе место на «Евровидении» в 2012 году, в коллективе не останется. Так как права на бренд остались у Дома Людмилы Зыкиной, первый состав «бабушек» лишился правы вступать под названием «Бурановские бабушки».

      Позже бывший худрук «Бурановских бабушек» и одна из основательниц коллектива Ольга Туктарева рассказала о создании в деревне Бураново группы «Бабушки из Бураново». Сейчас певицы выступают под этим названием. 

      12:14, 28 апреля, 2017
      511
      0
      #шоу-бизнес\n#телевидение\n#видео\n#Бурановские бабушки\n#игры
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