«Бурановские бабушки» подрались с героями Mortal Kombat в клипе для телеканала ТНТ4

В конце ролика одна из артисток призывает добить противника.

Москва. Участницы группы «Бурановские бабушки» из Удмуртии снялись в промо-клипе фильма «Смертельная битва», который покажут на телеканале ТНТ4 5 мая. Видео появилось в Ютубе накануне, 27 апреля.

В клипе артистки из Удмуртии говорят на английском языке и дерутся с героями известной игры Mortal Kombat.

ТНТ4 feat. Бурановские Бабушки - Mortal Kombat

В сентябре 2014 года стало известно, что в состав группы «Бурановские бабушки» войдут профессиональные артисты, а певиц из сельского клуба села Бураново, которые завоевали второе место на «Евровидении» в 2012 году, в коллективе не останется. Так как права на бренд остались у Дома Людмилы Зыкиной, первый состав «бабушек» лишился правы вступать под названием «Бурановские бабушки».

Позже бывший худрук «Бурановских бабушек» и одна из основательниц коллектива Ольга Туктарева рассказала о создании в деревне Бураново группы «Бабушки из Бураново». Сейчас певицы выступают под этим названием.