Знаки Удмуртии: заговоренная рябина и красная заря

Народные приметы на пятницу, 28 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Обычно к 28 апреля зацветали ранние вишни, появлялись лягушки, калина зеленела, березовые листья распускались. Знахари отправлялись на поиски рябины, калины, целебных трав. Очень часто готовили настои, призванные облегчить зубную боль, пишет Astromeridian.

Существовал даже интересный обряд: 28 апреля нужно было подойти к рябине, погрызть любую веточку дерева и повторять: «Рябина, рябина, полечи мои зубы, а не вылечишь – изгрызу тебя всю». Также молились святому Пантелеймону именно в этот момент. После этого нельзя было есть ягод с этой заговоренной рябины – естественно, это относилось только к тому человеку, который обращался с заговором.

28 апреля пчеловоды обычно осматривали пасеки и омшаники, куда складывали ульи на зимовку. Если весна приходила рано, то ульи ставили ряжом с цветущими деревьями.

В православной церкви 28 апреля молились святому апостолу Пуду – одному из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Святой Пуд был известен также как член Римского Сената. Он имел высокий чин и мог принимать первоверховных апостолов в своем доме. Также к нему часто приходили верующие. Жилище Пуда впоследствии было превращено в храм, которым владел сам Петр, согласно древнему преданию. Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, организовывавшего многочисленные гонения на христиан.

Народные приметы на 28 апреля:

1. Если видны в этот день разветвленные по окружности облака – следующие дни будут ясными и сухими.

2. Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

3. Нельзя в этот день работать допоздна – сильное несчастье накличешь.

4. Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – вскоре установится хорошая погода.

5. Грачи играют – погода будет теплой и солнечной.

6. По оврагам снова земля замерзла – урожай будет не слишком богатым.

7. Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются – вскоре изменится погода, и, скорее всего, пойдет дождь.

8. Заря 28 апреля красного цвета – будет ветреная и дождливая погода.

9. Луна или солнце при восходе и заходе как бы искажаются – будет тепло.

10. Кулики прилетели – весна уж к середине подходит.