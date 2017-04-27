Депутат Госдумы России Алексей Загребин прочитал в Ижевске лекцию, посвященную Дню российского парламентаризма

Перед школьниками также выступили депутаты Госсовета Удмуртии и первый зампред парламента Светлана Кривилева.

Ижевск. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин прочитал в Ижевске лекцию, посвященную Дню российского парламентаризма. Перед школьниками также выступили депутаты Госсовета Удмуртии Владимир Варламов и Владимир Нельзин, а также первый зампред парламента Светлана Кривилева.

В ходе урока Алексей Загребин познакомил школьников с историей России, историческими личностями, такими как Князь Владимир и Иван IV, Михаил Романов, а также рассказал как и при каких обстоятельствах в нашей стране появились органы государственной власти, в том числе и первая Госдума.

День парламентаризма в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-27.

«Наверное, сегодня я буду не учить, скорее, рассказывать. Некоторые говорят, что у нас в России нет традиции демократии, нет традиции договариваться. Я попытаюсь развеять эти мифы и показать, что и в России, и в Удмуртии такие традиции есть. Сегодня здесь и студенты, и школьники. Это наши молодые и будущие избиратели. Некоторые говорят, что от нас ничего, а я хочу сказать, что даже от одного человека зависит многое, а когда есть мнение группы людей, подкрепленное знанием и пониманием – это и есть осознанное действие. Это и есть гражданское общество, которое мы строим», - сказал Алексей Загребин.

В ходе урока первый зампред правительства Светлана Кривилева рассказала о том, как устроен современный Госсовет Удмуртии, кто в него входит, чем занимаются депутаты и какие комиссии в себя включает региональный парламент.

В заключении все присутствующие на мероприятии школьники и студенты могли задать вопросы депутатам Госсовета, Светлане Кривилевой и Алексею Загребину.