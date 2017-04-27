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      28 апреля на нескольких улицах Ижевска запретят стоянку транспорта

      17:28, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:28, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: @arzik2
      134
      0

      Это связано с проведением температурных испытаний городских теплосетей.

      Ижевск. 28 апреля на нескольких улицах Ижевска запретят стоянку транспорта. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, это связано с проведением температурных испытаний городских теплосетей.

      «В связи с проведением в городе температурных испытаний теплосетей 28 апреля с 07.00 до 19.00 временно будет запрещена стоянка автотранспорта на некоторых участках улиц Красногеройская, Красная, Ленина», - говорится в сообщении коммунальщиков.

      Энергетики также просят горожан быть особенно внимательными и осторожными, так как возможен разлив горячей воды и выход сильного пара.

      «В случае подобных происшествий следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об инциденте в аварийные службы», - уточнили в УКСе.

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      Стоянка транспорта будет запрещена на дорогах, тротуарах и газонах:

      • по улице Красногеройской на участке между улицами Удмуртской и Карла Маркса;
      • по улице Красной на участке между улицами Бородина и Кирова;
      • по улице Ленина на участке между улицами Коммунаров и Красной.

      На указанных объектах будут расставлены временные знаки «Стоянка запрещена».

      При обнаружении выхода воды на поверхность, пара и любых признаков повреждения сетей просьба проявить максимальную осторожность.

      Крайне опасно:

      • приближаться к местам парения - помните, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;
      • заходить за ограждения и предупреждающие знаки;
      • движение по затопленным улицам и тротуарам - помните, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;
      • подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

      «Кроме того, водителям авто средств необходимо избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы. А если разлив застал вас в транспорте - не покидайте его, даже если водитель открыл двери, необходимо дождаться помощи специальных служб», - обращаются коммунальщики к жителям города.

      Также в компании обращают внимание на то, что родителям нужно разъяснить детям опасность нахождения и игр рядом с технологическими объектами: трубопроводами, люками тепловых камер, а также в местах парения и выхода воды.

      При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций немедленно покиньте опасную зону и сообщите о случившемся по телефону: 93-98-41 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

      17:28, 27 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
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