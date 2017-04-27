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      Приятные сюрпризы, билеты в кино и театр: что могут выиграть сегодня слушатели LOVE RADIO в Ижевске

      07:30, 27 апреля, 2017
      07:30, 27 апреля, 2017
      197
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      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#Картина дня\n#LOVE RADIO в Ижевске
      Фото: pixabay.com
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      Подробности в эфире программы BigLoveMessage с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. За окном четверг, 27 апреля, и пасмурно. Поднять настроение жителям Ижевска поможет LoveRadio и программа BigLoveMessage с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM.

      Признавайтесь в любви, передавайте приветы друзьям, поздравляйте родных, близких и просто хороших людей. Вас ждет неограниченное общение в прямом эфире, водопад отличного весеннего настроения  подарки.

      Сегодня в студии радиостанции ведущая Александра Ласкина. В первой части программы у нее в гостях компания «Кухни Чу». Слушателей ждут приятные сюрпризы, о которых можно узнать, настроившись на 97.8 FM.

      В середине программы, по традиции, сотсоится розыгрыш двух билетов в КЦ Роликс на любой фильм и на любой сеанс.  

      Во второй части программы, в гостях у Александры Ласкиной администратор Центра современной драматургии Анастасия Госман. Слушателей ждёт розыгрыш билетов на показ второй театральной лаборатории ШУД в Филармонии.

      Телефон прямого эфира 721-724. 
      Приветы любимым, поздравления оставляйте в комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.  
      А можно отправить и sms-сообщение: пишите латинскими буквами «LOVE», наберите текст сообщения и отправьте на короткий номер 4647. Стоимость сообщения – 6 руб. 20 коп. с НДС. 

      Не успели на прямой эфир?

      Тогда следите за событиями в группе Вконтакте LOVE RADIO в Ижевске!

      Ежедневный розыгрыш призов и подарков

      Всё, что вам необходимо сделать:
      1. Быть участником официальной группы LoveRadio Ижевск - 97.8 FM Лав Радио Ижевск.

      Остальные подробности читайте в нашей группе!

      07:30, 27 апреля, 2017
      197
      0
      #Ижевск\n#Подарки и скидки\n#подарки\n#радио\n#Картина дня\n#LOVE RADIO в Ижевске
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