Обзор самых важных новостей среды, 26 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду и тепло снова отключат в Ижевске. Второй этап испытаний теплосетей затронет центр города. Начнется он в пятницу, 28 апреля. В зоне испытаний окажутся 1,5 тыс. зданий.

Удмуртия в минуту: признание Соловьева и новый этап испытаний теплосетей Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Новые правила

Глав сел и районов Удмуртии будут выбирать на конкурсной основе. За это проголосовали депутаты Госсовета республики. До этого их выбирали только из числа муниципальных парламентариев. В состав конкурсной комиссии войдут представители района и глава региона.

Признание Соловьева

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в нарушении закона и попросил отправить его под домашний арест, однако суд оставил его в СИЗО. Следователи заявили, что он может скрыться и угрожать свидетелям по делу.

Запущенный лес

60% лесов Удмуртии не обследовали больше 10 лет. Самая острая ситуация в Якшур-Бодьинском районе. Прокуратура потребовала Минлесхоз региона устранить нарушения.

Матчи на ноль

Вратарь из Ижевска Никита Медведев, играющий за ФК «Ростов», побил рекорд нескольких голкиперов российской премьер-лиги по сухим минутам. Забить гол в его ворота не могут 862 минуты.