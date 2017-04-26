Обзор самых важных новостей среды, 26 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Горячую воду и тепло снова отключат в Ижевске. Второй этап испытаний теплосетей затронет центр города. Начнется он в пятницу, 28 апреля. В зоне испытаний окажутся 1,5 тыс. зданий.
Удмуртия в минуту: признание Соловьева и новый этап испытаний теплосетей
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Новые правила
Глав сел и районов Удмуртии будут выбирать на конкурсной основе. За это проголосовали депутаты Госсовета республики. До этого их выбирали только из числа муниципальных парламентариев. В состав конкурсной комиссии войдут представители района и глава региона.
Признание Соловьева
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признался в нарушении закона и попросил отправить его под домашний арест, однако суд оставил его в СИЗО. Следователи заявили, что он может скрыться и угрожать свидетелям по делу.
Запущенный лес
60% лесов Удмуртии не обследовали больше 10 лет. Самая острая ситуация в Якшур-Бодьинском районе. Прокуратура потребовала Минлесхоз региона устранить нарушения.
Матчи на ноль
Вратарь из Ижевска Никита Медведев, играющий за ФК «Ростов», побил рекорд нескольких голкиперов российской премьер-лиги по сухим минутам. Забить гол в его ворота не могут 862 минуты.