Юбилей празднует гендиректор «КОМОС-Строй» Александр Кузнецов

В среду, 26 апреля, ему исполнилось 55 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует генеральный директор «КОМОС-Строй» Александр Кузнецов. В среду, 26 апреля, ему исполнилось 55 лет.

Также сегодня поздравления принимают депутат Госсовета Удмуртии Виктор Балакин и председатель общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Сергей Морозов.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и счастья в семейной жизни.