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      Юбилей празднует гендиректор «КОМОС-Строй» Александр Кузнецов

      08:30, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      218
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      218
      0

      В среду, 26 апреля, ему исполнилось 55 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует генеральный директор «КОМОС-Строй» Александр Кузнецов. В среду, 26 апреля, ему исполнилось 55 лет.

      Также сегодня поздравления принимают депутат Госсовета Удмуртии Виктор Балакин и председатель общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Сергей Морозов.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и счастья в семейной жизни.

      08:30, 26 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      218
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
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