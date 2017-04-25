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      Глава Ижевска удержался на шестом месте окружного медиарейтинга

      17:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      135
      0
      #Ижевск\n#ПФО\n#Удмуртия\n#мэр\n#Юрий Тюрин
      Фото: @arzik2
      135
      0

      Тройку лидеров списка составили Валерий Сараев (Саратов), Олег Фурсов (Самара) и Ильсур Метшин (Казань).

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин по итогам марта 2017 года занимает шестое место медиарейтинга глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает «Медиалогия».

      То же самое место Тюрин занимал и по итогам февраля.

      Тройку лидеров списка составили Валерий Сараев (Саратов), Олег Фурсов (Самара) и Ильсур Метшин (Казань), потерявший, по сравнению с результатом февраля, две позиции.

      В аутсайдерах оказались Ирина Клементьева(Чебоксары), Валерий Савельев (Пенза) и Александр Принцев (Йошкар-Ола).

      17:51, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      135
      0
      #Ижевск\n#ПФО\n#Удмуртия\n#мэр\n#Юрий Тюрин
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