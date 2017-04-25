Два депутата Госсовета Удмуртии досрочно сложили свои полномочия

Мандатов лишились Олег Гуров и Денис Щелканов.

Ижевск. Удмуртия. Два депутата Госсовета Удмуртии - Олег Гуров и Денис Щелканов – досрочно сложили свои полномочия. Такое решение приняли парламентарии в ходе сессии во вторник, 25 апреля.

Гуров и Щелканов обратились с письменным заявлением о сложении полномочий. Олег Гуров был избран по Чайковскому избирательному округу № 6 (Ленинский район Ижевска), Денис Щелканов - Шарканский районный избирательный округ № 43 (Шарканский и Дебесский районы). Оба представляли в Госсовете фракцию «Единая Россия».

Напомним, на сессии депутаты регионального парламента также должны были рассмотреть вопрос о лишении мандата Наиля Кутдузова. Находящийся под домашним арестом народный избранник не подал вовремя сведения о доходах. Именно это послужило поводом для поднятия вопроса о лишении его полномочий. Однако этот вопрос исключили из повестки, так как профильная комиссия пересмотрела решение после того как член фракции «Единая Россия» предоставил декларацию о доход.