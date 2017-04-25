В ходе дискуссии спикеры обозначили основные направления по которым необходимо работать будущим депутатам Госсовета Удмуртии.

Ижевск. Участники дебатов в Удмуртии обсудили проблемы доступности и качества образования. В ходе дискуссии спикеры обозначили основные направления по которым необходимо работать будущим депутатам Госсовета Удмуртии.

В ходе своего выступления замдиректора по учебно-воспитательной работе Кильмезской средней школы Ольга Берестова отметила, что качество образования зависит в том числе и от достойной материально-технической базы, успешного освоения федеральных средств, которые выделили на реализацию программ в сфере, а также индивидуального подхода к школьникам со стороны учителей.

«Сейчас позитивные тенденции несомненно есть. Дети показывают хорошие результаты на ЕГЭ, конференциях и соревнованиях, но существуют проблемы, на которые нужно реагировать. Нужно укрепить материально-техническую базу, особенно у сельских школ. Программа модернизации оснастила нас техникой, но темпы, к сожалению, утихли», - сказала Ольга Берестова.

В свою очередь, директор 28 школы Ижевска Елена Варламова отметила, что в сфере образования нужно учитывать интересы любого человека, а также работать над информационной открытостью учебных заведений.

«Школы должны быть открыты и доступны. Нужно использовать их информационные сайты, проводить личные приемы директорам школ, дни открытых дверей», - сказала Варламова.

По ее словам, будущим депутатам Госсовета нужно обратить внимание на эффективность использования денег, которые вкладывают в развитие образования, повышение престижа профессии, а также создание для каждого ребенка «равных стартовых условий».

Также в ходе дебатов участники обсудили проблему малого количества организаций дополнительного образования на селе, а также миграцию молодых специалистов в города. Эту проблему обозначила директор комплексного центра социального обслуживания Сюмсинского района Наталия Фалалеева.

Гендиректор воткинского рынка Владимир Романов затронул тему переполненности школ, приведя в пример воткинскую общеобразовательную школу №5.

«Считаю, что все заинтересованные в решении проблем образования стороны должны регулярно встречаться и общаться на эти темы и искать пути выхода из них», - сказал Владимир Романов.