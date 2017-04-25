Знаки Удмуртии: «счастливый» дождь и Радоница

Народные приметы на вторник, 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 25 апреля отмечают Радоницу. Это весенний праздник поминовения умерших у восточных славян. В России он приходится на вторник Фоминой (Радоницкой) недели.

В этот день детвора «окликала» первый весенний дождь. С самого утра следили за облаками и тучами на небе. Раньше утверждали, что не бывает такого радоницкого вторника, в который не капнуло хотя бы одной капельки дождя. При виде облачка дети выкрикивали разные призывные фразы.

Если после закличек начинался дождь, то все окликальщики наперебой кидались умываться «небесной водицей», — что, по словам стариков, должно приносить счастье. Если же в этот день ударит первый весенний гром, то молодые женщины и девушки умывались дождём через серебряные и золотые кольца. Считалось, что этим сохраняется красота и молодость.

В православной церкви 25 апреля почитается память святого Василия Исповедника, которого в народе прозвали в народе Парильщиком из-за погоды, поскольку, как говорили, солнце парит в этот день. Как пишет Astromeridian, Василиq проживал в VIII веке и был известен как епископ города Парии. Верующие часто к нему приходили и называли Василия настоящим «пастырем Христова стада». Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Охотники знали, что именно 25 апреля выходят из берлог медведи. Также в этот день можно было охотиться на зайцев. Говорили: «Земле в этот день, как в бане париться».

В народе говорили, что 25 апреля нужно обязательно заговорить воду, чтобы потом пить ее и укреплять здоровье. Считали, что такой водой нужно умываться по средам.

Народные приметы на 25 апреля:

1. Обычно на Василия Парийского земля выпаривалась, снег таял.

2. Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.

3. Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало.

4. Снега 25 апреля больше нет – зима больше не воротится, и заморозков не будет.

5. Верба зацвела – скоро будет потепление.

6. Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

7. Вода разливается уже второй раз, причем, намного больше, чем в первый – поздний посев уродится хорошо.

8. Ива 25 апреля распушилась – зиме конец, и впереди только весенние дни.

9. Практически не видно чибисов – настоящее половодье начнется только в ближайшие дни.

10. На Радуницу до обеда пашут, в обед плачут, а вечером скачут (пляшут).

11. Веселы песни о масленице, а веселей того о Радунице.

12. Весёлая масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гульливая Радоница — светлой радости приятельница.

13. Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице — самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует.

14. Если во вторник на Радоницу дождь, то говорили: «Божья Мать коромыслом будет воду носить».