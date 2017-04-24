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      Удмуртия в минуту: «достоинство» лося и отключение горячей воды

      18:21, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:21, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      229
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#памятники\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      229
      0

      Обзор самых интересных новостей понедельника, 24 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов объявил выговор и.о. руководителя Минпромторга региона Владимиру Разумкову. Республике придется вернуть в бюджет России 10 млн рублей, которые надо было потратить на программу развития газомоторного топлива.

      Удмуртия в минуту: "достоинство" лося и отключение горячей воды

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Обреченные небом

      Журналисты «Сусанина» выяснили, как связаны акции Сарапульского радиозавода и коммерческие успехи АО «Ижавиа». Подробности можно узнать в лонгриде «Обреченные небом» на сайте нашего информагентства.

      Ждем справку

      Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва 26 апреля. Следователи ждут справку о состоянии его здоровья.

      Без горячего

      В Ижевске начнут испытания теплосетей. На это время горячую воду отключат в 426 домах. Работы планируют закончить 27 апреля. Школы и детсады в испытаниях участвовать не будут.

      Яйца - лосю

      Ижевский скульптор Мария Соловатова показала мужское «достоинство», которое начали устанавливать памятнику лосю в Ижевске. Автором эксклюзивной ручной работы стал художник Максим Сурнин.

      18:21, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      229
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#памятники\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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