Также в первом туре финального этапа Суперлиги за 9-11 места коллектив из столицы Удмуртской Республики уступил «Уфе».

Уфа. Гандболистки ижевского «Университета» одержали победу над «АГУ-Адыиф» из Майкопа. Также в первом туре финального этапа Суперлиги за 9-11 места коллектив из столицы Удмуртии уступил соперницам из Уфы.

Победная для «студенток» встреча завершилась со счетом 28:25. Самыми результативными на паркете в этот день у «Университета» были Ксения Трухина (7 мячей) и Мария Керчикова (6 мячей).

«Уфа-Алиса» в свою очередь была сильнее «студенток» со счетом 29:20. В этом поединке никто из «Университета» не отметился высокой результативностью. Самыми точными стали Ольга Тургенева и Виктория Вахрушева, отправившие в ворота противника по 4 мяча.

Следующий тур этапа пройдет в период с 26 по 28 апреля.