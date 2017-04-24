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      Гандболистки ижевского «Университета» одержали победу над «АГУ-Адыиф»

      15:25, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:25, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      87
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      87
      0

      Также в первом туре финального этапа Суперлиги за 9-11 места коллектив из столицы Удмуртской Республики уступил «Уфе».

      Уфа. Гандболистки ижевского «Университета» одержали победу над «АГУ-Адыиф» из Майкопа. Также в первом туре финального этапа Суперлиги за 9-11 места коллектив из столицы Удмуртии уступил соперницам из Уфы.

      Победная для «студенток» встреча завершилась со счетом 28:25. Самыми результативными на паркете в этот день у «Университета» были Ксения Трухина (7 мячей) и Мария Керчикова (6 мячей).

      «Уфа-Алиса» в свою очередь была сильнее «студенток» со счетом 29:20. В этом поединке никто из «Университета» не отметился высокой результативностью. Самыми точными стали Ольга Тургенева и Виктория Вахрушева, отправившие в ворота противника по 4 мяча.

      Следующий тур этапа пройдет в период с 26 по 28 апреля.

      15:25, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      87
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
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