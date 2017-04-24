Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судью.

Москва. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева в среду. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Отложить рассмотрение жалобы на среду, 26 апреля, для истребования справки о состоянии здоровья Соловьева из следственного изолятора», - огласила решение судья в понедельник, 24 апреля.

Известно, что в ходе судебного заседания защита Соловьева заявила суду ходатайство о приобщении к материалам дела документов, свидетельствующих о наличии у фигуранта множества хронических заболеваний, в том числе диабета средней тяжести, атеросклероза и умеренной злокачественной опухоли почки.

Согласно жалобе защиты, экс-глава Удмуртии не имеет возможности скрыться и оказывать давления на следствие. Также, по словам защиты, с 5 апреля к нему не допускаются адвокаты - так образом, он фактически лишён права на защиту.

«Решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно. Просим изменить Соловьеву меру пресечения на не связанную с заключением под стражу, в том числе домашний арест, залог или подписку о невыезде», - говорилось в жалобе.

В свою очередь Сооловьев оповестил суд о том, что в мае должен был лететь в Германию на проверку.

«Я не бегал. И даже не думал об этом. 1 мая я должен был ехать на проверку в Германию, о чем уведомил ФСБ и МВД. Прошу заменить мне меру пресечения на домашний арест», - сказал на заседании Александр Соловьев.

Представитель следствия заявила, что оснований для удовлетворения жалобы защиты не имеется - решение суда первой инстанции законной и обосновано. Экс-главе Удмуртии вменяется тяжёлое обвинение, у него имеется возможность скрыться от суда и следствия, а также угрожать свидетелям.

«Основания для отмены постановления Басманного суда отсутствуют», - сказала следователь.

Также она отметила, что в деле имеются заявления двух лиц, которые считают, что Соловьев может им угрожать, кого именно - она не уточнила.

Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева.

По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца.