Знаки Удмуртии: водоразлив и лечение зубов

Народные приметы на понедельник, 24 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в понедельник, 24 апреля, почитают память святого Антипа. Как пишет Astromeridian, его считалют покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов.

Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.

В Священном Писании говорится о том, что Антип, день памяти которого - 24 апреля, был учеником Святого апостола Иоанна Богослова, а впоследствии стал епископом Пергамской церкви. Однажды император Нерон издал приказ, согласно которому все те, кто не хотел приносить богам жертвы, должны быть изгнаны из страны или казнены – в то время в Риме было распространено идолопоклонство. Антип не согласился выполнить эти условия, за что был схвачен и приведен в Храм Артемиды, где его сожгли заживо на жертвеннике.

Говорили, что на Антипа воды открываются. Проще говоря, начался ледоход, потекли ручьи – снег к этому времени уже везде начинал таять. Для того чтобы Антип воды распустил, проводили большое количество обрядов, ведь именно это было знаком хорошего урожая и благоприятного лета. К тому же, водоразлив 24 апреля обещал, что крестьяне успеют запастись семенами на зиму.

Обычно гадали в этот день на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности – семена и рассада могут погибнуть. Отчасти это объяснялось именно тем, что погода к 24 апреля была очень неустойчивой.

Народные приметы на 24 апреля:

1. Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено

2. Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидай сильного ливня.

3. Лед на реках 24 апреля еще не растаял – лето будет холодным и неурожайным.

4. Дождь на Антипа – грибного лета жди.

5. На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами.

6. Зацвела верба – ожидай потепления.

7. Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.

8. Вода разливается во второй раз больше, чем прежде – уродится поздний посев.

9. Распушилась ива – зима точно не вернется.

10. Чибисов 24 апреля практически не видно – значит, настоящее половодье еще впереди.

11. Снег выпал после половодья – неурожай озимых будет.

12 Ударили заморозки – жди хорошего урожая груздей.