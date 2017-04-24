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      В Глазовском районе приостановили строительство полигона ТБО

      09:00, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#стройка\n#полигон\n#Александр Бречалов
      Фото: twitter.com/brechalov
      273
      0

      По словам врио главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас власти республики будут вникать в ситуацию.

      Глазов. В Глазовском районе приостановили строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов. По словам временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас власти республики будут вникать в ситуацию.

      «Пока нечего резюмировать, мы разбираемся с этим вопросом. Работы приостановлены. Конечно, мы по всем, всем, всем эпизодам, которые от граждан поступают будем проводить расследование. Я уже сказал – любая тема с мусором, с переработкой, с полигонами, она вызывает негативный резонанс. Мы будем вникать в ситуацию», - сказал Бречалов во время своего визита в Глазов.

      Однако, по его словам руководителя региона, в данной ситуации все требования по строительству полигона могут быть соблюдены.

      «Я допускаю, что с полигоном может быть все нормально по тем критериям и по тем требования, которые к нему установлены. Но также допускаю, что коллеги-чиновники где-то по нежеланию, где-то сознательно, закрыли глаза и упустили какую-то информацию. Понятно, что это большой бизнес и очень выгодный. Есть постановление президента – надо двигаться не к полигонам, а к переработке мусора. Но, тем не менее, я разберусь», - уточнил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Отметим, что речь идет о полигоне, который начали строить неподалеку от Сянинского водозабора, который, по словам местных активистов, питает чистой водой большую часть Глазова.

      09:00, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      273
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#стройка\n#полигон\n#Александр Бречалов
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