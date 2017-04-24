День рождения празднует руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Алексей Воронцов

В понедельник, 24 апреля, ему исполнилось 39 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексей Воронцов. В понедельник, 24 апреля, ему исполнилось 39 лет.

Также сегодня поздравления принимают генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов и гендиректор ООО «Управляющая компания «Строим вместе» Валерий Загайнов.

Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» присоединяются к поздравлениям и желают именинникам интересной, насыщенной жизни, дальнейшего профессионального роста, счастья в личной жизни и крепкого здоровья.