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      День рождения празднует руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Алексей Воронцов

      08:00, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      308
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: facebook.com (Алексей Воронцов)
      308
      0

      В понедельник, 24 апреля, ему исполнилось 39 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексей Воронцов. В понедельник, 24 апреля, ему исполнилось 39 лет.

      Также сегодня поздравления принимают генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов и гендиректор ООО «Управляющая компания «Строим вместе» Валерий Загайнов.

      Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» присоединяются к поздравлениям и желают именинникам интересной, насыщенной жизни, дальнейшего профессионального роста, счастья в личной жизни и крепкого здоровья.

      08:00, 24 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      308
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
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