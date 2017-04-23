Кроме того, горожане помогли с погребением мальчика, погибшего в ДТП с грузовиком.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска собрали деньги на похороны жертв пожара на улице Почтовой, а также на погребение мальчика, которого раздавил грузовик на тротуаре, где его оставил без присмотра отец. Об этом сообщается в группе «Фонд ИГГС» Вконтакте.

По данным, размещенным на странице сообщества, горожане собрали 60837 рублей на организацию похорон двухлетнего мальчика и на помощь родственникам жертв пожара на улице Почтовой, где погибли 5 человек.

«Люди добрые огромное человеческое спасибо за помощь и поддержку.особую благодарность хочу выразить Анастасии Широбоковой и Анастасии Ячменьковой,в их лице фонду ИГГС.Также очень благодарна руководителям лицея 95 и родителям учащихся.творите добро и цените каждое мгновенье пока живы ваши любимые. А тем,кто не верит что есть люди ,которые готовы просто так прийти на помощь незнакомым людям,просьба отказаться от своих колких комментариев. Прощание пройдёт 25.04.17 с 11.00-13.00, по адресу ул.Олега Кошевого 16. Зал 1. Любим,помним,скорбим! Светлая память мои малыши!», - написала на стене группы Светлана Анисимова, представившаяся мамой погибших детей.

Трагедия на улице Автозаводская в Ижевске произошла в пятницу, 21 апреля, около 11:25. Отец двухлетнего мальчика оставил его одного в велосипеде-коляске и пошел в бар. В это время на коляску наехал грузовик, вывозивший мусор. Малыш погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Грузовик наехал на ребенка в Ижевске Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии: Подробности: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170421-235544/ баром

Пожар в частном доме на улице Почтовой в Ижевске произошел около 6 часов утра в субботу, 22 апреля. Огонь заметили не сразу. К моменту прибытия пожарных кровля дома уже обрушилась. На ликвидацию пожара у огнеборцев ушло около 20 минут. Позже стало известно, что трагедия унесла жизнь 5 человек, в том числе, двух детей и девушки 19-ти лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».