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      Около 150 млн рублей требуется на расчистку русла Чепцы в районе Балезино

      11:04, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:04, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      189
      0
      #экология\n#Балезино\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      189
      0

      На данный момент администрация района готовит проектно-сметную документацию.

      Балезино. Около 150 млн рублей требуется на расчистку русла Чепцы в районе Балезино. По словам министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова, сейчас администрация района готовит проектно-сметную документацию.

      «Мы наблюдаем с 1988 года резкое обмеление воды. Мы проводили мониторинг. Нужна очистка. Река трансграничная. Работу должны были проводить федералы, но нам дали полномочия – необходима проектно-сметная документация. Сейчас ее разрабатывают. Мы планируем до августа получить заключение и в конце августа повезем проект на защиту», - сказал Нестеров.

      По его словам, на эти работы необходимо минимум 150 млн рублей, чтобы очистить от ила 4 км русла.

      В свою очередь, и.о. зампреда правительства Рафис Касимов отметил, что на данные мероприятия потребуется не менее 200 млн рублей, причем работы смогут провести только при поддержке федерального бюджета.

      11:04, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      189
      0
      #экология\n#Балезино\n#финансы и деньги
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