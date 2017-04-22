На данный момент администрация района готовит проектно-сметную документацию.

Балезино. Около 150 млн рублей требуется на расчистку русла Чепцы в районе Балезино. По словам министра природных ресурсов Удмуртии Александра Нестерова, сейчас администрация района готовит проектно-сметную документацию.

«Мы наблюдаем с 1988 года резкое обмеление воды. Мы проводили мониторинг. Нужна очистка. Река трансграничная. Работу должны были проводить федералы, но нам дали полномочия – необходима проектно-сметная документация. Сейчас ее разрабатывают. Мы планируем до августа получить заключение и в конце августа повезем проект на защиту», - сказал Нестеров.

По его словам, на эти работы необходимо минимум 150 млн рублей, чтобы очистить от ила 4 км русла.

В свою очередь, и.о. зампреда правительства Рафис Касимов отметил, что на данные мероприятия потребуется не менее 200 млн рублей, причем работы смогут провести только при поддержке федерального бюджета.