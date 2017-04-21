  • $ 56.42 ↑
  • € 60.61 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия получит более 1 млрд рублей на ремонт дорог

      18:01, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      18:01, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      247
      0
      #дороги\n#общество\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      247
      0

      В этом году республике уже получила 625 млн рублей на ликвидацию «очагов аварийности».

      Москва. Удмуртия получит более 1 млрд рублей федеральных трансфертов на ремонт дорог. Как сообщает пресс-служба Росавтодора, такая цифра прозвучала на встрече врио главы региона Александра Бречалова, министра транспорта России Максима Соколова и главы Росавтодора Романа Старовойта.

      По словам Романа Старовойта, в 2016 году общий объем средств федеральных трансфертов, направленных в дорожный фонд Удмуртии составил 1,8 млрд рублей. В этом году Удмуртская Республика уже получила 625 млн рублей. Эти средства будут направлены «на реализацию мероприятий приоритетного направления «Безопасные и качественные дороги», которые предусматривают ремонт дорожной сети и ликвидацию «очагов аварийности».

      Участники встречи отметили, что уже 85% федеральных трасс на территории Удмуртии отремонтированы и соответствуют всем современным нормативам.

      18:01, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      247
      0
      #дороги\n#общество\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа