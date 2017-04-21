Авторам текста и музыки гимна Ижевска заплатят по 100 тыс рублей

Итоги конкурса подведут к 1 сентября 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Гимн города обойдется Ижевску в 280 тыс рублей. Об этом рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации столицы Удмуртской Республики Екатерина Коновалова.

По её словам, до настоящего времени у Ижевска не было своего гимна. Поэтому с 24 апреля муниципальные власти запустили конкурс. Согласно его условиям, композиция должна быть новой – ранее не исполнявшейся и не издававшейся.

«Должен быть компакт-диск с записью проекта гимна в вокальном и инструментальном исполнении, нотная запись мелодии, партитура для оркестра и хора, клавир и переложение для оркестра, стихотворный текст и пояснительная записка с изложением идеи проекта», - отметила Коновалова.

По её словам, авторы победившего проекта – композитор и автор текста – получат по 100 тыс. рублей. Те композиторы и поэты, чьи проекты займут второй и третье места, получат по 20 тыс. рублей.

Заявки принимают до 1 июня. Итоги конкурса подведут к 1 сентября 2017 года.