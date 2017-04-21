В «Удмуртэнерго» ищут «лучшего инженера-рационализатора»

Цель мероприятия – привлечь кадры.

Ижевск. Удмуртия. В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проходит конкурс ПАО «Россети» «Лучший инженер – рационализатор». Цель мероприятия – привлечь инженерные кадры к решению сложных технических задач, выявить и распространить в компании лучшие рационализаторские практики, раскрыть творческий потенциал сотрудников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня 2017 года, как от отдельных сотрудников филиала, так и от авторских коллективов, работающих в филиале. Конкурс проводится в три этапа: предварительный отбор, полуфинал, финал. Награждение победителей конкурса состоится в рамках международного электроэнергетического форума «RuGrids-Electro – 2017».

«Для нас важно оказать поддержку «светлым головам», чьи разработки будут способствовать повышению эффективности и надежности работы сетевого комплекса. Мы призываем сотрудников, имеющих рационализаторские наработки, а таких в нашем филиале достаточно, принять участие в конкурсе. Любой инновационный проект проходит трудный путь, но в итоге обязательно будет оценен по достоинству», - сказал заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Удмуртэнерго» Александр Шкляев.

Так, например, в прошлом году идея главного инженера Ярского района электрических сетей производственного отделения «Глазовские электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» Олега Уткина была одобрена в ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Сотрудник изобрел специальное устройство для установки анкерных линий. За основу была взята усовершенствованная штанга для проверки отсутствия напряжения. Это обязательный инструмент электромонтеров оперативно-выездной бригады, который всегда должен быть в машине ОВБ. Получилось два в одном – штанга используется для двух разных целей. Само устройство представляет собой изогнутую в форме подковы алюминиевую шину с крюками на внутренней стороне, через которые проходит анкерная линия. Устройство весит меньше килограмма, его удобно транспортировать даже на дальние расстояния. Бывают ситуации, когда электромонтерам довольно приличные расстояния приходится идти пешком, неся на себе необходимое оборудование. По признанию рационализатора, в своей разработке он попытался максимально облегчить ношу для коллег. Сегодня устройство успешно используется во всем филиале «Удмуртэнерго».

Напомним, конкурс проводится в рамках «Года инженера», объявленного ПАО «Россети» с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. Цель проекта - повышение престижа и популяризация инженерных профессий, мотивация работников электросетевого комплекса на повышение эффективности своей деятельности, а также привлечение молодежи в электросетевую отрасль.