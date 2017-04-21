Знаки Удмуртия: целебная вода и посев овса

Народные приметы на пятницу, 21 апреля.

Ижевск. Удмуртия. На Руси верили, что 21 апреля Месяц с Солнцем встречается. Как пишет Astromeridian, встречи эти могли сулить, как плохое, так и хорошее для людей.

Добрая встреча приводит к ясной и теплой погоде, по которой судили о теплом лете. Если встреча была неудачной, то день был дождливым, и тогда говорили, что это очень плохой знак – скорее всего, летом будет неурожай и засуха. Также верили, что светила встречаются и расходятся, а встречаются вновь только весной, 21 апреля. Они делятся между собой новостями и могут поссориться. В таких случаях люди винили во всем Месяц, который, согласно верованиям, действительно, обладал злой силой.

Считалось, что в этот день нужно особенно почитать воду и ее источники. Народ 21 апреля отправлялся к рекам и озерам для того чтобы почистить водоемы, отомкнуть весенние пути – считалось, что без этого весны не будет. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку 21 апреля вода обладала целебными свойствами, позволяла лечить самые разные болезни.

Народные приметы на 21 апреля:

1. Ранние и короткие сумерки с красноватой луной – на следующий день будет тепло, но велика вероятность возникновения гроз.

2. Солнечный день 21 апреля – лето вскоре наступит.

3. Облачность и туман – год будет неурожайным.

4. Земледельцы во время подготовки к пахоте обращали внимание на следующую примету. Если ком земли при падении рассыпается, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта. Кстати, в народе 21 апреля называли днем Родиона и говорили: «Родион - выверни оглобли».

5. Зацвели яблони и груши – можно сеять овес.

6. Береза 21 апреля распустилась – это также предвещает благоприятное время для посева овса. Аналогичным образом объясняли то, что береза распустилась.

7. Земля мхом обросла во время запашки – лен будет волокнистым.

8. Дуб в ухо заячье разворачивается 21 апреля – пришло время посева овса.

9. Лягушки квакают – можно начинать сеять овес.

10. Светлый и солнечный день 21 апреля – лето будет благоприятным, и наоборот.

11. Теплый вечер и спокойная ночь на Родиона – будет жаркое и сухое лето. Туманное утро – жди непогоды в летние дни.

12. Кроты и хомяки 21 апреля начинают выгребать землю из нор – можно овес сеять.