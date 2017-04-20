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      Гостья из Женевы рассказала в «Кофемолке» о волшебном звучании слова «Удмуртия»

      20:00, 20 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      20:00, 20 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      55
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Швейцария\n#Кофемолка
      Фото: susanin.news
      55
      0

      Также Мод Мабияр поведала чем ей понравился Ижевск и его культурная среда.

      Ижевск. Удмуртия. Атташе по культуре посольства Швейцарии в Москве Мод Мабияр рассказала в «Кофемолке» про то, чем её понравился Ижевск и волшебное звучание слова «Удмуртия».

      Живущая уже более десяти лет в России иностранка посетила столицу родникового края в рамках «Дней Швейцарии в Ижевске», организованных администрацией Ижевска и посольством Швейцарии в Москве. Энвиль Касимов в штабе городских проектов «ЛИФТ» узнал, как она впервые познакомилась с творчеством Пушкина, понимала ли она песни Окуджавы и Высоцкого когда их пела и что пленило её в ночных разговорах русских на кухнях в начале 90-х годов.

      Кофемолка - выпуск 34: Мод Мабияр в гостях у Энвиля Касимова

      Атташе по культуре посольства Швейцарии в Москве рассказала в "Кофемолке" про то, чем её понравился Ижевск и волшебное звучание слова "Удмуртия". Мод Мабияр посетила столицу родникового края в рамках "Дней Швейцарии в Ижевске". Энвиль Касимов узнал, как иностранка, уже более десяти лет живущая в России впервые познакомилась с творчеством Пушкина, понимала ли она песни Окуджавы и Высоцкого когда их пела.


      20:00, 20 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      55
      0
      #общество\n#Энвиль Касимов\n#видео\n#интервью\n#Швейцария\n#Кофемолка
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