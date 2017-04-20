Гостья из Женевы рассказала в «Кофемолке» о волшебном звучании слова «Удмуртия»

Также Мод Мабияр поведала чем ей понравился Ижевск и его культурная среда.

Ижевск. Удмуртия. Атташе по культуре посольства Швейцарии в Москве Мод Мабияр рассказала в «Кофемолке» про то, чем её понравился Ижевск и волшебное звучание слова «Удмуртия».

Живущая уже более десяти лет в России иностранка посетила столицу родникового края в рамках «Дней Швейцарии в Ижевске», организованных администрацией Ижевска и посольством Швейцарии в Москве. Энвиль Касимов в штабе городских проектов «ЛИФТ» узнал, как она впервые познакомилась с творчеством Пушкина, понимала ли она песни Окуджавы и Высоцкого когда их пела и что пленило её в ночных разговорах русских на кухнях в начале 90-х годов.