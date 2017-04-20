Удмуртия в минуту: увольнение дочери Соловьева и отключение электричества

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Дочь экс-главы Удмуртии Юлия Башкова уволилась из регионального Миндортранса по собственному желанию. Она занимала пост замминистра с 2010 года. До этого Башкова была гендиректором «Автодормостпроекта». Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту: увольнение Башковой и отключение электричества Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Смертельное ДТП:

Двое жителей Удмуртии погибли при столкновении трех машин в Татарстане. Еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами. Авария произошла в четверг на федеральной трассе М7.

Нападение на медиков:

В Удмуртии за год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников. В одном случае правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

Выездная серия:

Глазовский «Прогресс» провел две выездные игры против «Сибиряка». В первом матче коллектив из Удмуртии уступил со счетом 3:2. Во втором сыграл вничью – 3:3. Сейчас клуб продолжает оставаться в зоне плей-офф.

Отключение электричества:

В шести районах Удмуртии из-за сильного ветра частично отключили электричество. Ситуацию исправляли 34 бригады, количество которых к вечеру увеличили до 42. Для электроснабжение социально-значимых объектов использовали резервные источники питания.

Готовь сани летом:

В Удмуртии мужчину обвинили в незаконной перевозке людей по льду через Нижнекамское водохранилище. За переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.