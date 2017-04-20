  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: увольнение дочери Соловьева и отключение электричества

      18:35, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:35, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      222
      0
      #спорт\n#Правительство\n#дороги\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#электричество\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      222
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Дочь экс-главы Удмуртии Юлия Башкова уволилась из регионального Миндортранса по собственному желанию. Она занимала пост замминистра с 2010 года.  До этого Башкова была гендиректором «Автодормостпроекта». Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: увольнение Башковой и отключение электричества

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Смертельное ДТП:

      Двое жителей Удмуртии погибли при столкновении трех машин в Татарстане. Еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами. Авария произошла в четверг на федеральной трассе М7.

      Нападение на медиков:

      В Удмуртии за год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников. В одном случае правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

      Выездная серия:

      Глазовский «Прогресс» провел две выездные игры против «Сибиряка». В первом матче коллектив из Удмуртии уступил со счетом 3:2. Во втором сыграл вничью – 3:3. Сейчас клуб продолжает оставаться в зоне плей-офф.

      Отключение электричества:

      В шести районах Удмуртии из-за сильного ветра частично отключили электричество. Ситуацию исправляли 34 бригады, количество которых к вечеру увеличили до 42. Для электроснабжение социально-значимых объектов использовали резервные источники питания.

      Готовь сани летом:

      В Удмуртии мужчину обвинили в незаконной перевозке людей по льду через Нижнекамское водохранилище. За переправу житель республики брал 200 рублей с пассажира.

      18:35, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      222
      0
      #спорт\n#Правительство\n#дороги\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#электричество\n#Картина дня
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа