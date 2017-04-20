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      Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Юлия Башкова написала заявление об уходе с поста замминистра транспорта

      11:45, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:45, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      2792
      0
      #Правительство\n#дороги\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#дороги Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      2792
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Миндортранса Удмуртии.

      Ижевск. Дочь арестованного экс-главы Удмуртии Юлия Башкова написала заявление об уходе по собственному желанию с поста замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Миндортранса, документ пока не был рассмотрен и.о. председателя правительства Виктором Савельевым.

      «Юлия Александровна написала заявление об увольнении по собственному желанию с 24 числа, однако распоряжение исполняющим обязанности председателя правительства пока еще не принято», - рассказали журналисту «Сусанина» в дорожном ведомстве.

      Отметим, что до 24 апреля Башкова может отозвать это заявление. Сейчас она находится в отпуске.

      Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву.

      Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

      В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца.  

      Позднее защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просила изменить меру пресечения на домашний арест.

      Отметим, что 14 апреля министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев написал заявление об отставке. Его пост занял Алексей Горбачев.

      11:45, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      2792
      0
      #Правительство\n#дороги\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#дороги Удмуртии
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