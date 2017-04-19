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      Школьный маршрут закроют в Глазовском районе из-за плохой дороги

      17:53, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:53, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      143
      0
      #дети\n#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школа\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#автобус
      Фото: pixabay.com
      143
      0

      Экспертиза показала, что последние 5 км до деревни Пудвай и большая часть участка от Пудвая до Севы являются опасными.

      Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе закроют школьный маршрут до Пудвая из-за плохой дороги. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в межмуниципальном отделе ГИБДД МВД России «Глазовский».

      Комиссионное обследование состояния дороги показало, что последние 5 км дороги до деревни Пудвай и большая часть участка от Пудвая до Севы опасны для перевозки детей.

      «В ближайшее время школьный маршрут будет закрыт. Проведено расследование, составлен акт и установлено, что данный маршрут не соответствует требованиям ГОСТа», - сообщили в ведомстве.

      Предписание на закрытие должно быть выдано до конца недели. Решать проблему будет того, как дети будут добираться до школы будет администрация района и управление образования. 

      17:53, 19 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      143
      0
      #дети\n#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школа\n#дороги Удмуртии\n#дорога\n#автобус
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