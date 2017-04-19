Школьный маршрут закроют в Глазовском районе из-за плохой дороги

Экспертиза показала, что последние 5 км до деревни Пудвай и большая часть участка от Пудвая до Севы являются опасными.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе закроют школьный маршрут до Пудвая из-за плохой дороги. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в межмуниципальном отделе ГИБДД МВД России «Глазовский».

Комиссионное обследование состояния дороги показало, что последние 5 км дороги до деревни Пудвай и большая часть участка от Пудвая до Севы опасны для перевозки детей.

«В ближайшее время школьный маршрут будет закрыт. Проведено расследование, составлен акт и установлено, что данный маршрут не соответствует требованиям ГОСТа», - сообщили в ведомстве.

Предписание на закрытие должно быть выдано до конца недели. Решать проблему будет того, как дети будут добираться до школы будет администрация района и управление образования.