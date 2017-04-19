Из года в год «стоимость» праздника снижается.

Ижевск. Удмуртия. Всего 100 тыс рублей выделили в Ижевске на празднование Дня молодежи в 2017 году. Об этом рассказал директор штаба городских проектов «ЛИФТ» Дмитрий Шевкунов.

По его словам, из года в год «стоимость» праздника снижается.

«В 2014 году 600 тыс. рублей было выделено на День молодежи, в 2015 году – 300 тыс. рублей, в 2016 году – 200 тыс. рублей. В 2016 году я сказал, что в следующем году, наверно, будет 100 тыс. рублей. Слова, к сожалению, были пророческими», - посетовал Шевкунов.

Он обратился к главе Ижевска Юрию Тюрину с вопросом, как же устроить праздник на эту сумму. Градоначальник пообещал в срочном порядке изыскать дополнительные средства: «День молодежи должен пройти на уровне. Сколько надо, столько и дадим».

При этом Тюрин пожаловался на «действительно серьезные проблемы с городским бюджетом». По словам главы столицы Удмуртской Республики, начались они после того, как предприятия города добились снижения кадастровой стоимости земли, что привело к снижению налогов.

«Второй налог – это единый социальный налог (НДФЛ). Мы с него получаем 15% в городской бюджет. Раньше было 30%. Когда взлетел налог на землю, снизили, а потом обратно не вернули», - отметил Тюрин.