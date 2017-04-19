Видеоролики из Удмуртии вышли в финал окружного этапа конкурса «Диво России-2017»

Итоги подведу 28 и 29 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Семь видеороликов из Удмуртии вышли в финал окружного этапа конкурса туристический презентация «Диво России – 2017». Его итоги подведут 28 и 29 апреля в Ижевске, в рамках VIII всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Лучшие ролики выберут в семи номинациях: «Презентация территорий», «Природные объекты», «Легенды, мифы и предания», «Туристские маршруты и экскурсии», «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи», «Событийные мероприятия», «Объекты детского и юношеского туризма и отдыха».

Соревноваться в окружном этапе ПФО будут 47 видеопрезентаций. От Удмуртии представлены семь проектов по пяти номинациям:

- «Событийные мероприятия» - ролики «Медовый Спас» (автор – Ирина Вылегжанина)

Медовый спас, Удмуртская Республика Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". Вылегжанина Ирина Николаевна. Номинация - Объекты приключений и событийного туризма

«Всемирный день пельменя в Ижевске» (агентство путешествий «Румб»)

Всемирный День Пельменя в Ижевске, Удмуртская Республика Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". ООО "Агентство Путешествий "РУМБ", Тольятти. Номинация - Объекты приключений и событийного туризма.

- «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи» - ролик «Открывая Удмуртию» (Роман Сухих)

Открывая Удмуртию, Республика Удмуртия Видео представлено на 4-й фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций "ДИВО РОССИИ". Автор - Сухих Р.Н. (Республика Удмуртия), Номинация - Историко-археологические и религиозные объекты, музеи ВНИМАНИЕ!!! Также рекомендуем посмотреть видео о туристском фестивале "ДИВО РОССИИ": ►Видеофестиваль - 2015 (Москва, май 2015): https://www.youtube.com/watch?v=i0SgU... ►Видеофестиваль - 2016 (Москва, май 2016): https://www.youtube.com/watch?v=f0vID... ►Ссылка на наш видеоканал: https://www.youtube.com/channel/UCzRv...

и «Музей счастливых воспоминаний» (музей-усадьба Чайковского)

Музей счастливых воспоминаний, Удмуртская Республика Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". МБУК УР "ГМАК" Музей-усадьба П.И.Чайковского". Номинация - Историко-археологические и религиозные объекты, музеи

- «Презентация территорий» ролик «Удмуртия - твой дом» (министерство национальной политики Удмуртии)

Удмуртия - твой дом, Республика Удмуртия Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Номинация - Презентация территорий

- «Природные объекты» - ролик «Ижевский пруд» (Ирина Вылегжанина)

Ижевский пруд, Удмуртская Республика Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". Вылегжанина Ирина Николаевна. Номинация - Природные объекты.

- «Туристские маршруты и экскурсии» - ролик «Красоты Удмуртии» (Павел Бухарин)

Красоты Удмуртии, Удмуртская Республика Данное видео представлено на IV-й туристский видеофестиваль "ДИВО РОССИИ". Бухарин Павел Владимирович. Номинация - Туристские маршруты и экскурсии

Критериями отбора будут уникальность, удивительность, необычность и эксклюзивность в таких вопросах как отдых, оздоровление, история, природные особенности, красивые легенды.

Такие окружные этапы в апреле проводят по восьми федеральным округам. Всего на фестиваль «Диво России – 2017» подали 588 заявок с видеороликами. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Победители окружных этапов станут участниками всероссийского финала, который пройдет 30 мая 2017 года в здании торгово-промышленной палаты России в Москве.

«Удмуртия – некогда закрытый для туристов регион, сегодня раскрывается для гостей с различных сторон. Побывать на родине композитора Петра Чайковского, лыжницы Галины Кулаковой, очаровательных «Бурановских бабушек». Познакомиться с историей создания знаменитого автомата Калашникова может каждый турист Мы уверены, что окружной этап Всероссийского фестиваля «Диво России-2017» станет мощным стимулом для развития туризма в регионе», - сказал сопредседатель оргкомитета фестиваля-конкурса Сергей Кривцов.