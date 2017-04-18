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      Удмуртия в минуту: авто для «Ижавиа» за 2,9 млн рублей и поездка Бречалова в Кечёво

      18:29, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:29, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      472
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#платежи\n#пляж\n#Александр Бречалов
      472
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 18 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Проблему с жильем переселенцев в Кечёво Малопургинского района решат до конца лета. Многоквартирный дом, в котором они живут уже назвали новым аварийным жильем. С рабочей поездкой в селе побывал Александр Бречалов.

      Удмуртия в минуту: AUDI для "Ижавиа" и поездка Бречалова в Кечёво

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Пляж в аренду

      Власти Ижевска отдали городской пляж в аренду. На нем могут установить платные лежаки и временное кафе. Купание в пруду по-прежнему будет бесплатным.

      Смена курса

      Компания «Ижавиа» купила седан AUDI за 2,9 млн рублей. Такие сведения появились на сайте Госзакупок. В автосалоне сказали, что цена за эту модель довольно низкая.

      К лету пройдет

      Ошибки в единых платежка исправят к июню. Горожанам посоветовали не устраивать разборки и подождать внедрения новой системы квитанций. Неправильных единых платежек в Ижевске около 10%.

      Работа за идею

      Музыканты из Ижевска рассказали, кто стал автором идеи клипа про врио главы Удмуртии Александра Бречалова, и сколько они на нем заработали. Эти и другие интересные моменты можно узнать в интервью на сайте информагентства «Сусанин».

      18:29, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      472
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#платежи\n#пляж\n#Александр Бречалов
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