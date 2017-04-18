Удмуртия в минуту: авто для «Ижавиа» за 2,9 млн рублей и поездка Бречалова в Кечёво

Обзор самых важных и интересных новостей вторника, 18 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Проблему с жильем переселенцев в Кечёво Малопургинского района решат до конца лета. Многоквартирный дом, в котором они живут уже назвали новым аварийным жильем. С рабочей поездкой в селе побывал Александр Бречалов.

Удмуртия в минуту: AUDI для "Ижавиа" и поездка Бречалова в Кечёво Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Пляж в аренду

Власти Ижевска отдали городской пляж в аренду. На нем могут установить платные лежаки и временное кафе. Купание в пруду по-прежнему будет бесплатным.

Смена курса

Компания «Ижавиа» купила седан AUDI за 2,9 млн рублей. Такие сведения появились на сайте Госзакупок. В автосалоне сказали, что цена за эту модель довольно низкая.

К лету пройдет

Ошибки в единых платежка исправят к июню. Горожанам посоветовали не устраивать разборки и подождать внедрения новой системы квитанций. Неправильных единых платежек в Ижевске около 10%.

Работа за идею

Музыканты из Ижевска рассказали, кто стал автором идеи клипа про врио главы Удмуртии Александра Бречалова, и сколько они на нем заработали. Эти и другие интересные моменты можно узнать в интервью на сайте информагентства «Сусанин».