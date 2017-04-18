Пирожок стайл: удобства на улице и доходы депутатов

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 18 апреля. Сегодня нас ждут интересные события. А пока они на подходе, редакция информагентства «Сусанин» предлагает вашему вниманию новостной обзор минувшего дня в стишках-пирожках.
Депутаты Госдумы от Удмуртии и члены Совета Федерации отчитались о своих доходах за 2016 год.
Я заработал пять мильонов
Жена и дочь по пятьдесят
Не жиголо своей супруги
Депутат
Удмуртия в ожидании весны. На этой неделе в республике будут снег и дождь.
Весна приди кричали дети
Но в голове ее бардак
Снегом засыпала в апреле
Сойдет и так
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил поселить в дом без туалета застройщиков социального жилья в деревне Кечево Малопургинского района. Именно там удобства разместили в пяти метрах от дома.
В Кечево дом без туалета
И плесень буйно проросла
Застройщик этим так расстроен
Что будет сам там жить с семьёй.
После утренней встречи с врио главы Удмуртии глава Воткинского района Андрей Русинов подал в отставку.
Тяните спичку герр Русинов
Короткая я так и знал
С вас заявление об отставке
Финал
Ижевчанка, продавая путевки в «Орленок», заработала миллион и оказалась мошенницей.
Мне две путевки до орленка
На черноморский бережок
А вместо этого Селычки
Песок