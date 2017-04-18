  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Пирожок стайл: удобства на улице и доходы депутатов

      07:00, 18 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      07:00, 18 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      191
      0
      #СМИ\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
      Фото: ИА Сусанин
      191
      0

      Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 18 апреля. Сегодня нас ждут интересные события. А пока они на подходе, редакция информагентства «Сусанин» предлагает вашему вниманию новостной обзор минувшего дня в стишках-пирожках.

      Депутаты Госдумы от Удмуртии и члены Совета Федерации отчитались о своих доходах за 2016 год.  

      Я заработал пять мильонов

      Жена и дочь по пятьдесят

      Не жиголо своей супруги

      Депутат

       

      Удмуртия в ожидании весны.  На этой неделе в республике будут снег и дождь

      Весна приди кричали дети

      Но в голове ее бардак

      Снегом засыпала в апреле

      Сойдет и так

       

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил поселить в дом без туалета застройщиков социального жилья в деревне Кечево Малопургинского района. Именно там удобства разместили в пяти метрах от дома. 

      В Кечево дом без туалета

      И плесень буйно проросла

      Застройщик этим так расстроен

      Что будет сам там жить с семьёй.

       

      После утренней встречи с врио главы Удмуртии глава Воткинского района Андрей Русинов подал в отставку

      Тяните спичку герр Русинов

      Короткая я так и знал

      С вас заявление об отставке

      Финал

       

      Ижевчанка, продавая путевки в «Орленок», заработала миллион и оказалась мошенницей. 

      Мне две путевки до орленка

      На черноморский бережок

      А вместо этого Селычки

      Песок

      07:00, 18 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      191
      0
      #СМИ\n#Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа