Пирожок стайл: удобства на улице и доходы депутатов

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 18 апреля. Сегодня нас ждут интересные события. А пока они на подходе, редакция информагентства «Сусанин» предлагает вашему вниманию новостной обзор минувшего дня в стишках-пирожках.

Депутаты Госдумы от Удмуртии и члены Совета Федерации отчитались о своих доходах за 2016 год.

Я заработал пять мильонов

Жена и дочь по пятьдесят

Не жиголо своей супруги

Депутат

Удмуртия в ожидании весны. На этой неделе в республике будут снег и дождь.

Весна приди кричали дети

Но в голове ее бардак

Снегом засыпала в апреле

Сойдет и так

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил поселить в дом без туалета застройщиков социального жилья в деревне Кечево Малопургинского района. Именно там удобства разместили в пяти метрах от дома.

В Кечево дом без туалета

И плесень буйно проросла

Застройщик этим так расстроен

Что будет сам там жить с семьёй.

После утренней встречи с врио главы Удмуртии глава Воткинского района Андрей Русинов подал в отставку.

Тяните спичку герр Русинов

Короткая я так и знал

С вас заявление об отставке

Финал

Ижевчанка, продавая путевки в «Орленок», заработала миллион и оказалась мошенницей.

Мне две путевки до орленка

На черноморский бережок

А вместо этого Селычки

Песок