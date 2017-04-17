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      Арбитражный суд удовлетворил иск «Удмуртавтодора» к «Мостострою-12»

      20:38, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      20:38, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      332
      0
      #Ижевск\n#финансы и деньги\n#мост\n#суд
      332
      0

      Компанию обязали выплатить 208,2 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд удовлетворил иск «Удмуртского автодорожного предприятия» к компании «Мостострой-12». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

      «Иск удовлетворить полностью», - значится на сайте суда.

      Компания «Мостострой-12» была генподрядчиком строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии в рамках проекта ГЧП. Осенью 2016 года у компании начались финансовые трудности в связи с ситуацией с банком «Пересвет». В декабре банк «ВТБ», под контроль которого перешел основной концессионер проекта, сменил генподрядчика.

      «Удмуртавтодор» потребовал взыскать с «Мостострой-12» 208,2 млн рублей, в том числе 3,5 млн рублей пени за период с 1 октября по 26 декабря прошлого года.

      Кроме того, Миндортранс Удмуртии подал иск в отношении компании на 75,5 млн рублей. Его рассмотрение начнется в мае.

      20:38, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      332
      0
      #Ижевск\n#финансы и деньги\n#мост\n#суд
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