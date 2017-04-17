Арбитражный суд удовлетворил иск «Удмуртавтодора» к «Мостострою-12»

Компанию обязали выплатить 208,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд удовлетворил иск «Удмуртского автодорожного предприятия» к компании «Мостострой-12». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», - значится на сайте суда.

Компания «Мостострой-12» была генподрядчиком строительства мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии в рамках проекта ГЧП. Осенью 2016 года у компании начались финансовые трудности в связи с ситуацией с банком «Пересвет». В декабре банк «ВТБ», под контроль которого перешел основной концессионер проекта, сменил генподрядчика.

«Удмуртавтодор» потребовал взыскать с «Мостострой-12» 208,2 млн рублей, в том числе 3,5 млн рублей пени за период с 1 октября по 26 декабря прошлого года.

Кроме того, Миндортранс Удмуртии подал иск в отношении компании на 75,5 млн рублей. Его рассмотрение начнется в мае.