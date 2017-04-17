Лодочную переправу открыли между Сарапулом и Симонихой

Двенадцатиместная лодка будет переправляться через Каму пять раз в день.

Сарапул. Удмуртия. Лодочную переправу открыли между Сарапулом и поселком Симониха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Двенадцатиместная лодка будет переправляться через Каму пять раз в день. Из Сарапула судно будет отправляться в 06:50, 09:20, 12:20, 14:20 и 17:20. Время отправления из Симонихи: 07:00, 09:30, 12:30, 14:30 и 17:30.

Переправа будет платной, взрослому придется отдать за билет 60 рублей, ребенку – 40 рублей.

Напомним, что недавно член регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Серебренников рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что обитателей Симонихи забыли переселить из зоны подтопления. Вот уже несколько лет жители существуют в нечеловеческих условиях, без воды, больницы и магазина. Люди писали о своих проблемах в разные инстанции, но в их судьбе практически ничего не менялось. После того, как в населенном пункте побывал врио главы Удмуртии Александр Бречалов, полиция начала проводить сверку документов и перепись местных жителей. В понедельник, 17 апреля, стало известно, что их переселят в общежитие в Сарапуле.