Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

Обзор событий, произошедших в республике с 10 по 16 апреля.Ижевск. Удмуртия. Вторая неделя апреля ушла в историю, оставив за собой заметный след в информационном пространстве Удмуртии. О том, что произошло в республике с 10 по 16 апреля расскажем и покажем в «Паре строк».
Министр транспорта Удмуртии Виктор Вахромеев ушел в отставку. Дорожным ведомством региона будет руководить его зам Алексей Горбачев.
Врио главы Удмуртии предложил разрисовать стены домов в Ижевске. В город могут приехать художники граффити со всего мира.
Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Сарапуле. Один из них скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами попал в больницу.
Генеральная прокуратура России сообщила, что бывший проректор ИжГТУ Александр Коршунов вывел 13 млн рублей из казны вуза через подставную фирму. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями
Полиция Ижевска в среду, 12 апреля, 8 раз за один день выезжала по звонкам о подозрительных предметах. Во всех случаях ими оказались забытые в общественных местах вещи.