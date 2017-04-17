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      Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

      13:00, 17 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      13:00, 17 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      221
      0
      #дороги\n#общество\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#Александр Бречалов
      221
      0

      Обзор событий, произошедших в республике с 10 по 16 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Вторая неделя апреля ушла в историю, оставив за собой заметный след в информационном пространстве Удмуртии. О том, что произошло в республике с 10 по 16 апреля расскажем и покажем в «Паре строк».

      Министр транспорта Удмуртии Виктор Вахромеев ушел в отставку. Дорожным ведомством региона будет руководить его зам Алексей Горбачев.

      Врио главы Удмуртии предложил разрисовать стены домов в Ижевске. В город могут приехать художники граффити со всего мира.

      Пьяный водитель сбил трех пешеходов в Сарапуле. Один из них скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами попал в больницу.

      Генеральная прокуратура России сообщила, что бывший проректор ИжГТУ Александр Коршунов вывел 13 млн рублей из казны вуза через подставную фирму. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями

      Полиция Ижевска в среду, 12 апреля, 8 раз за один день выезжала по звонкам о подозрительных предметах. Во всех случаях ими оказались забытые в общественных местах вещи.
      13:00, 17 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      221
      0
      #дороги\n#общество\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#Александр Бречалов
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