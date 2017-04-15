В дискуссии приняли участие председатель правления республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав» Владимир Буторин, директор по защите ресурсов ООО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» Игорь Сухоруков и председатель правления удмуртского регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Плешаков.

Ижевск. На дебатах среди участников праймериз в Удмуртии обсудили поддержку социально незащищенных слоев населения. В дискуссии приняли участие председатель правления республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав» Владимир Буторин, директор по защите ресурсов ООО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» Игорь Сухоруков и председатель правления удмуртского регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Плешаков.

В ходе своих выступлений кандидаты в депутаты обсудили проблемы, которые касаются правовой поддержки социально незащищенных слоев населения, а также вопросы, связанные с организацией досуга трудным подростков. Не смогли спикеры обойти и отрасль здравоохранения, которая, по их мнению, сегодня является для малоимущих жителей республики труднодоступной.

«Тема эта насущная. Соцзащита в государстве это одна из ключевых его функции. Так как я представляю молодежь я бы хотел рассказать о поддержке со стороны молодежи. В студенческих отрядах реализуют социальные акции, например - «Отрядный вираж». Мы приезжаем в район и помогаем пенсионерам, если они одинокие или в силу возраста что-то не могут сделать. Мы им делаем ремонт, колем дрова», - рассказал в ходе дебатов председатель правления удмуртского регионального отделения Российских студенческих отрядов и член партии «Единая Россия» Дмитрий Плешаков.

В свою очередь Владимир Буторин призвал к общественников и действующую власть объединиться для решения этого вопроса.

«Оказывать правовую поддержку должна и система власти. За 5 лет к нам обратились 12 тыс. горожан, семи тысячам мы в итоге помогли. Депутаты Госсовета также должны по всем аспектам отстаивать точки зрения граждан. Я как общественник буду стараться всех объединять, так как все проблемы мы должны решать вместе», - сказал во вступительном слове председатель правления республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав».

Помимо этого, спикеры обсудили проблемы обеспечения лекарствами социально незащищенных слоев населения, низкую величину прожиточного минимума, а также проблемы с субсидированием и льготами.