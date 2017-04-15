Глава Ижевска Юрий Тюрин принял участие в субботнике

Вместе с Главой города на расчистку бульвара Гоголя вышли сотрудники администрации и депутаты Гордумы.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 15 апреля, глава Ижевска Юрий Тюрин вместе с коллегами из администрации города принял участие в общегородском субботнике. Сотрудники муниципалитета расчищали от снега и мусора бульвар Гоголя, на котором этим летом планируется провести реконструкцию. К ним присоединились сотрудники регионального Министерства ЖКХ, работники Театра кукол, расположенного здесь, местные жители. Многие, как председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, вышли на субботник со своими детьми.

«Сегодня многие горожане принимают участие в субботниках по всему Ижевску, - отметил Юрий Тюрин. - Но мы вышли именно на бульвар Гоголя для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что нам предстоит здесь большая работа по реконструкции, чтобы сделать его по-настоящему красивым, интересным местом».





Как рассказал Глава города, ежедневно на очистке улиц задействовано до 40 единиц техники, которые убирают с дорог и газонов песок, оставшийся с зимы. Кроме того, в этом году будут продолжены работы по реконструкции трех городских скверов - на улицах Ленина, Петрова. Татьяны Барамзиной.

Месячник по очистке и благоустройству города продолжается. Следующие общегородские субботники пройдут в столице Удмуртии 22 и 29 апреля. Муниципалитет предлагает всем желающим присоединиться к уборке города, по организационным вопросам можно обращаться в районные администрации.

С 1 по 13 апреля в Ижевске состоялось уже более 90 субботников, в которых участвовали более 2 250 человек. Убрана территория общей площадью 217,6 тыс. кв. м, вывезено около 40 куб. м мусора, ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

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