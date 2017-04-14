Удмуртия в минуту: отставка Вахромеева и плохая вода

Обзор самых интересных и важных новостей пятницы, 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта Удмуртии Виктор Вахромеев ушел в отставку. Заявление об уходе он написал по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили его заместителя Алексея Горбачева.

Удмуртия в минуту 14 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Пить или не пить

В Балезино запретили пить воду из-под крана с запахом гнили. В поселке проводят промывку и дезинфекцию сетей. Работы планируют закончить до утра субботы, 15 апреля.

Поднять пятую точку

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей республики активно участвовать в благоустройстве региона. По его словам, в людях пора воспитать новую культуру добрососедства.

Деньги на парки

417 млн рублей направят на благоустройство парков, скверов в и дворов Удмуртии в 2017 году. Небольшую часть стоимости объектов будет финансировать собственник.

Наши на Евровидении

Певец Павел Александров из Удмуртии стал третьим на Евровидении малых народов в Норвегии. До второго места ему не хватило одного балла. Победительницей стала представительница народа саами.