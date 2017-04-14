  • $ 56.6 ↓
  • € 60.29 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: отставка Вахромеева и плохая вода

      18:23, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:23, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      248
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Балезино\n#Евровидение\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#парки\n#дорога\n#деньги\n#финансы и деньги
      248
      0

      Обзор самых интересных и важных новостей пятницы, 14 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта Удмуртии Виктор Вахромеев ушел в отставку. Заявление об уходе он написал по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначили его заместителя Алексея Горбачева.

      Удмуртия в минуту 14 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Пить или не пить

      В Балезино запретили пить воду из-под крана с запахом гнили. В поселке проводят промывку и дезинфекцию сетей. Работы планируют закончить до утра субботы, 15 апреля.

      Поднять пятую точку

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов призвал жителей республики активно участвовать в благоустройстве региона. По его словам, в людях пора воспитать новую культуру добрососедства.

      Деньги на парки

      417 млн рублей направят на благоустройство парков, скверов в и дворов Удмуртии в 2017 году. Небольшую часть стоимости объектов будет финансировать собственник.

      Наши на Евровидении

      Певец Павел Александров из Удмуртии стал третьим на Евровидении малых народов в Норвегии. До второго места ему не хватило одного балла. Победительницей стала представительница народа саами.

      18:23, 14 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      248
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Балезино\n#Евровидение\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#парки\n#дорога\n#деньги\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа