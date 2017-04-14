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      Пирожок стайл: новый выпуск «Кофемолки» и Айвазовский в Ижевске

      07:00, 14 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      07:00, 14 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      214
      0
      #Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
      214
      0

      Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница – один из лучших дней недели. Редакция информагентства «Сусанин» подготовила для вас новости в стишках-пирожках.

       

      Сотрудник министерства лесного хозяйства получил три года условно за мошенничество на 1,2 млн рублей. 

      Борьба с коррупцией опасна

      И требует немало сил

      И денег требует порою

      Ну как же тут не взять откат

       

      Гостем Энвиля Касимова в «Кофемолке» стал бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников. Председатель колхоза в третьем поколении рассказал, что у него растет на грядках и как республика стала аграрным регионом. 

      В Сарапуле растут арбузы

      Размером колорадский жук

      И полосатые такие

      Не перепутай в темноте

       

      Коллекторы пригрозили жительнице Удмуртии отправить тело мужа по частям. Выбивателей долгов проверят приставы. 

      Вам почтой пазл в сто деталей

      Послал коллектор Николай

      Что соберете ваше дело

      Но я вам мужа отправлял

       

      В Ижевске начинается пора субботников. Первая городская акция по уборке пройдет в ближайшую субботу. 

      Бери пакет бери перчатки

      Спеши в ближайший лес дружок

      Все что нагадили другие

      Ты можешь смело убирать

       

      Три картины Айвазовского выставили в ижевской галерее. Посмотреть на бушующие волны на полотнах гения пейзажа может каждый. 

      Под Айвазовского качало

      Геннадия уже три дня

      Каков масштаб какие краски

      Запой тут вовсе не при чем

      07:00, 14 апреля, 2017
      Дарья Саушина
      214
      0
      #Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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