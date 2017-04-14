Пирожок стайл: новый выпуск «Кофемолки» и Айвазовский в Ижевске

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница – один из лучших дней недели. Редакция информагентства «Сусанин» подготовила для вас новости в стишках-пирожках.
Сотрудник министерства лесного хозяйства получил три года условно за мошенничество на 1,2 млн рублей.
Борьба с коррупцией опасна
И требует немало сил
И денег требует порою
Ну как же тут не взять откат
Гостем Энвиля Касимова в «Кофемолке» стал бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников. Председатель колхоза в третьем поколении рассказал, что у него растет на грядках и как республика стала аграрным регионом.
В Сарапуле растут арбузы
Размером колорадский жук
И полосатые такие
Не перепутай в темноте
Коллекторы пригрозили жительнице Удмуртии отправить тело мужа по частям. Выбивателей долгов проверят приставы.
Вам почтой пазл в сто деталей
Послал коллектор Николай
Что соберете ваше дело
Но я вам мужа отправлял
В Ижевске начинается пора субботников. Первая городская акция по уборке пройдет в ближайшую субботу.
Бери пакет бери перчатки
Спеши в ближайший лес дружок
Все что нагадили другие
Ты можешь смело убирать
Три картины Айвазовского выставили в ижевской галерее. Посмотреть на бушующие волны на полотнах гения пейзажа может каждый.
Под Айвазовского качало
Геннадия уже три дня
Каков масштаб какие краски
Запой тут вовсе не при чем