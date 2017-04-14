Пирожок стайл: новый выпуск «Кофемолки» и Айвазовский в Ижевске

Новости Ижевска и Удмуртии в стишках-пирожках.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница – один из лучших дней недели. Редакция информагентства «Сусанин» подготовила для вас новости в стишках-пирожках.

Сотрудник министерства лесного хозяйства получил три года условно за мошенничество на 1,2 млн рублей.

Борьба с коррупцией опасна

И требует немало сил

И денег требует порою

Ну как же тут не взять откат

Гостем Энвиля Касимова в «Кофемолке» стал бывший вице-премьер Удмуртии Александр Коробейников. Председатель колхоза в третьем поколении рассказал, что у него растет на грядках и как республика стала аграрным регионом.

В Сарапуле растут арбузы

Размером колорадский жук

И полосатые такие

Не перепутай в темноте

Коллекторы пригрозили жительнице Удмуртии отправить тело мужа по частям. Выбивателей долгов проверят приставы.

Вам почтой пазл в сто деталей

Послал коллектор Николай

Что соберете ваше дело

Но я вам мужа отправлял

В Ижевске начинается пора субботников. Первая городская акция по уборке пройдет в ближайшую субботу.

Бери пакет бери перчатки

Спеши в ближайший лес дружок

Все что нагадили другие

Ты можешь смело убирать

Три картины Айвазовского выставили в ижевской галерее. Посмотреть на бушующие волны на полотнах гения пейзажа может каждый.

Под Айвазовского качало

Геннадия уже три дня

Каков масштаб какие краски

Запой тут вовсе не при чем