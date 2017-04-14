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      Знаки Удмуртии: голодное время и таяние снега

      07:30, 14 апреля, 2017
      07:30, 14 апреля, 2017
      226
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      #общество\n#еда\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#снег
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      Народные приметы на пятницу, 14 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В народе 14 апреля называли Марьей-пролубницей, Марьей Египетской, Марьей - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. Как пишет Astromeridian, в конце второй недели апреля обычно происходил бурный разлив вод вследствие активного таяния снега.

      В церкви 14 апреля почитали память Святой Марьи и молились ей для защиты от сглаза и порчи.

      К этому времени заканчивались запасы капусты, а потому, больше щи не варили и старались на еде экономить, ведь неизвестно, когда удастся собрать урожай. Именно поэтому, 14 апреля  называли «пустые щи» - жилось в этот период достаточно голодно.

      Принято было обязательно оставлять угощение для домового в этот день для того чтобы он не мучил семью своими проделками. Его угощали кашей, наливали в блюдце молоко. 14 апреля  отмывали входную дверь со всех сторон, используя для этого воду с растворимым в ней вином и цветочным медом.

      Народные приметы на 14 апреля:

      1. Со дня Марьи начинается весноводье.

      2. Разливаются воды 14 апреля – травы будет много.

      3. Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.

      4. Скот 14 апреля очень сильно кричит – ожидай непогоды.

      5. Во время заката видна молния – утром будет дождь.

      6. Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – приметы того, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.

      7. Бурное половодье 14 апреля – рыбалка будет удачной.

      8. Гроза в этот день – лето будет засушливым.

      9. Льда на реке уже нет, или он остается около берега – год будет тяжелым.

      10. Синие облака на небе 14 апреля – будет тепло, но пойдет дождь.

      11. Лед быстро сходит – год будет легким и хорошим.

      12. Ночью на небе звезд не видно – жди потепления.

      13. Утки и гуси раньше вернулись – жди потепления.

      14. 14 апреля  реки разлились – весна еще долго не придет, и птицы не вернутся из теплых краев.

      15. Громко ревет скотина – это предвещает непогоду.

      16. Редкий и короткий гром – примета, которая гласит, что погода будет теплой и солнечной.

      17. Пчелы вылетели рано – ожидай теплой весны.

      18. Молнии без грома сверкают – лето будет засушливым, без осадков.

      19. Молнии на закате – совсем скоро дождь пойдет.

      07:30, 14 апреля, 2017
      226
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      #общество\n#еда\n#Удмуртия\n#весна\n#приметы\n#снег
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