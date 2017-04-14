Знаки Удмуртии: голодное время и таяние снега

Народные приметы на пятницу, 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В народе 14 апреля называли Марьей-пролубницей, Марьей Египетской, Марьей - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. Как пишет Astromeridian, в конце второй недели апреля обычно происходил бурный разлив вод вследствие активного таяния снега.

В церкви 14 апреля почитали память Святой Марьи и молились ей для защиты от сглаза и порчи.

К этому времени заканчивались запасы капусты, а потому, больше щи не варили и старались на еде экономить, ведь неизвестно, когда удастся собрать урожай. Именно поэтому, 14 апреля называли «пустые щи» - жилось в этот период достаточно голодно.

Принято было обязательно оставлять угощение для домового в этот день для того чтобы он не мучил семью своими проделками. Его угощали кашей, наливали в блюдце молоко. 14 апреля отмывали входную дверь со всех сторон, используя для этого воду с растворимым в ней вином и цветочным медом.

Народные приметы на 14 апреля:

1. Со дня Марьи начинается весноводье.

2. Разливаются воды 14 апреля – травы будет много.

3. Звездное и ясное небо 14 апреля – будет благодатное лето, и удастся собрать богатый урожай.

4. Скот 14 апреля очень сильно кричит – ожидай непогоды.

5. Во время заката видна молния – утром будет дождь.

6. Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – приметы того, что в ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.

7. Бурное половодье 14 апреля – рыбалка будет удачной.

8. Гроза в этот день – лето будет засушливым.

9. Льда на реке уже нет, или он остается около берега – год будет тяжелым.

10. Синие облака на небе 14 апреля – будет тепло, но пойдет дождь.

11. Лед быстро сходит – год будет легким и хорошим.

12. Ночью на небе звезд не видно – жди потепления.

13. Утки и гуси раньше вернулись – жди потепления.

14. 14 апреля реки разлились – весна еще долго не придет, и птицы не вернутся из теплых краев.

15. Громко ревет скотина – это предвещает непогоду.

16. Редкий и короткий гром – примета, которая гласит, что погода будет теплой и солнечной.

17. Пчелы вылетели рано – ожидай теплой весны.

18. Молнии без грома сверкают – лето будет засушливым, без осадков.

19. Молнии на закате – совсем скоро дождь пойдет.