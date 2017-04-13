Знаки Удмуртии: лечение костром и сжигание старых вещей

Народные приметы на четверг, 13 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В народе 13 апреля называли кануном пролетья, днем Ипатия Чудотворца. Как пишет Astromeridian, этому святому молились, если у роженицы открывалось внутреннее кровотечение, а также для того чтобы увеличить количество грудного молока.

Кроме того, именно 13 апреля к святому Ипатию обращались с просьбой дать защиту от нечисти. Народные поверья говорили, что бесы вездесущи и могут проникнуть в человека через питье, еду. Также бесы могли проникнуть в неперекрещенный сосуд. Говорили, что черти могли ноги отдавить, толкнуть, напугать, вселиться в человека. Кстати, верили, что бесы 13 апреля могут поразить конкретную часть тела человека, у которого онемеет конечность, губа вздуется, ноги отнимутся. Распознать черта в человеке мог ребенок, которому не исполнилось 7 лет, или человек, который находится под защитой иконы.

Говорили, что женщины, родившиеся 13 апреля, являлись «огнищанками». Они набирали пылающее топливо из печи и разводили костры, которые, согласно древним верованиям, являлись спасительными и позволяли излечить различные болезни. Тяжелобольного человека 13 апреля проносили через костер, чтобы он выздоровел. Также верили, что огонь помогает сохранить целым и исправным весь инвентарь, который используется при проведении полевых работ.

Верили в то, что нечистая сила очень боится крестов, которые следовало чертить на окнах, дверях – для этого использовали свечи, оставшиеся с Чистого четверга. По подоконникам 13 апреля раскладывали колючие растения, кусочки железа, веточки чертополоха. Избегали произносить слово «бес» вслух, потому что считали, что этот злой дух войдет в человека, призывающего его. Принято было 13 апреля сжигать все старые вещи, которые имеются в доме – это помогает не только прогнать бесов, но и защититься от пожаров.

Народные приметы на 13 апреля:

1. Синее небо при безветренной погоде, а также прозрачные облака – будет дождь.

2. Солнечный день – лето теплым будет.

3. У клена и березы сок выделяется – жди потепления.

4. Чем прозрачнее облака, тем тише погода, но дождь возможен.

5. Перелетные птицы слетаются стаями – весной будет хорошая погода.

6. Солнечный день 13 апреля – жди потепления на длительный срок.

7. Прилетевшие из теплых краев птицы долгое время не щебечут – холода еще будут держаться.

8. Невкусный березовый сок – будет хороший урожай хлеба.

9. Вода 13 апреля течет и пенится – ожидай дождя.

10. Дым коромыслом из трубы – жди потепления.

11. Утренний туман 13 апреля стелется облаками – будет дождь. Если же туман падает на землю – жди сухой погоды.

12. Утих ветер – еще будут заморозки.

13. Дождь утром – лето тоже мокрым будет.