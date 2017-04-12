Знаки Удмуртии: бешенство домового и пчелы

Народные приметы на среду, 12 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В народе считается, что 12 апреля – в день Иоанна Лествичника – начинает беситься домовой. Как пишет Astromeridian, говорили, что дух в это время не узнает жильцов своего дома.

Беспокойное поведение домового объясняли тем, что он меняет свой кожный покров на новый или женится на ведьме. Чтобы дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами.

12 апреля славяне старались загнать в хлев весь скот, запереть его там, отправиться домой и даже не выглядывать в окна, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. В остальные же дни домового не боялись и, напротив, считали его членом семьи, поскольку домовой всегда помогал добрым людям, а вот, лентяев не любил. Домовой, согласно поверьям, всегда предупреждал людей о неприятностях стуком, шумом, лаем собак.

В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Считалось, что в будущей жизни человек, съевший «лесенку», сможет взойти на небо и попасть в Рай.

Наблюдали 12 апреля за лошадьми и коровами, отмечая, что именно 12 апреля они находятся в сонном состоянии, шумно дышат, постоянно облизываются и пьют много воды. Кстати. Если лошадь пьет много – будет дождь, а если к воде практически не прикасается, то погода в ближайшее время будет ясной.

Народные приметы на 12 апреля:

1. Одуванчики цветут – лето будет коротким.

2. Птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета.

3. Много дождей в апреле – летом можно будет собрать много грибов.

4. Пчелы начали вылетать из ульев – весна наступила, и погода в это время будет теплой.

5. Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей.

6. Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют – скоро будет дождь.

7. Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.