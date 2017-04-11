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      Дорожный фонд Удмуртии увеличили до 6 млрд 374 млн рублей

      17:25, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #бюджет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      263
      0

      Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

      Ижевск. Удмуртия. Дорожный фонд Удмуртской Республики увеличили до 6,374 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабинета министров.

      «…учтён межбюджетный трансферт из бюджета города Ижевска в размере 26 млн 300 тыс. рублей на софинансирование соглашения по программе развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Эта сумма учитывается в бюджетных ассигнованиях Дорожного фонда республики, как и 23 млн 87 тыс. рублей по проекту «Камский берег», - говорится в сообщении пресс-службы.

      Кроме того, прогнозируется дополнительное поступление в бюджет республики транспортного налога на сумму 160 млн. рублей. Средства будут направлены на капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог.

      17:25, 11 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #бюджет\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги
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