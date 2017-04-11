Об этом рассказал начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов.

Ижевск. Городская УК и МУП СПДУ получили больше всех штрафов за неубранный снег с крыш и дворов Ижевска. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник Госжилинспекции Марат Исмагилов, 3,7 млн рублей штрафов наложили на управляющие компании Удмуртии зимой за неубранный снег с крыш и дворов.

«В этом году мы почувствовали, что снега у нас бывает много. Это было видно и по территории, прилегающей к многоквартирным домам. Мы столкнулись с такой проблемой, что большинство управляющих компаний и ТСЖ оказались не готовы к работе в ситуации повышенного выпадения снега. Были дворы где не убирали снег. Образовывалась колея. Присутствовали проблемы с уборкой снега с крыш. Была наледь и сосульки», - рассказал начальник ГЖИ.

По его словам, сейчас в Удмуртии возбуждено 241 административное дело (223 дела – в Ижевске). Причем сумма наказаний составляет уже составляет 3,7 млн рублей.

«Лидерами нарушений остаются – Городская УК и МУП СПДУ. У них больше всего нарушений выявлено. Да, компании не маленькие, у них в управлении 300-400 домов, но работают они неудовлетворительно», - подытожил Марат Исмагилов.