Сейчас дело по привлечение компании к ответственности находится на рассмотрении мирового судьи Октябрьского района.

Ижевска. Жители дома с обвалившейся крышей на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске до сих пор не получили компенсации. Как рассказал журналистам во время пресс-конференции начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов,

«Сейчас дело по привлечение компании к ответственности находится на рассмотрении мирового судьи Октябрьского района. Факт наличия вины решением суда пока не подтвержден. Ввиду этого, по моей информации, процесс компенсации ущерба гражданам затянулся. В этих отношениях задействована еще и страховая компания. На сегодняшний день ответственность компании была застрахована», - сказал Марат Исмагилов.

По словам начальника Госжилинспекции, жители могут в судебном порядке подать иски и взыскать с компании судебные расходы и причиненный моральный вред.

«Прошло три месяца, а вопрос с позиции граждан не решен. Суд рассматривает аргументы со стороны административного органа - выступает прокуратура и ГЖИ. Мы доказываем, что компания не предусмотрела необходимость мероприятий по поддержанию данной кровли и уборке снега с крыши», - рассказал начальник ГЖИ.

Он также отметил, что в январе этого года на крыше уровень снега составлял 50 см, вместо 30 допустимых.

Напомним, что обрушение крыши в городке Металлургов произошло в ночь с субботы на воскресенье, 8 января. На ее ремонт потратили порядка 700 тыс. рублей.