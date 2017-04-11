  • $ 57.39 ↑
  • € 60.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жители дома с обвалившейся крышей на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске до сих пор не получили компенсации

      12:43, 11 апреля, 2017
      12:43, 11 апреля, 2017
      178
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммуналка\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики
      Фото: ИА "Сусанин"
      178
      0

      Сейчас дело по привлечение компании к ответственности находится на рассмотрении мирового судьи Октябрьского района.

      Ижевска. Жители дома с обвалившейся крышей на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске до сих пор не получили компенсации. Как рассказал журналистам во время пресс-конференции начальник Госжилинспекции Удмуртии Марат Исмагилов,

      «Сейчас дело по привлечение компании к ответственности находится на рассмотрении мирового судьи Октябрьского района. Факт наличия вины решением суда пока не подтвержден. Ввиду этого, по моей информации, процесс компенсации ущерба гражданам затянулся. В этих отношениях задействована еще и страховая компания. На сегодняшний день ответственность компании была застрахована», - сказал Марат Исмагилов.

      По словам начальника Госжилинспекции, жители могут в судебном порядке подать иски и взыскать с компании судебные расходы и причиненный моральный вред.

      «Прошло три месяца, а вопрос с позиции граждан не решен. Суд рассматривает аргументы со стороны административного органа - выступает прокуратура и ГЖИ. Мы доказываем, что компания не предусмотрела необходимость мероприятий по поддержанию данной кровли и уборке снега с крыши», - рассказал начальник ГЖИ.

      Он также отметил, что в январе этого года на крыше уровень снега составлял 50 см, вместо 30 допустимых.

      Напомним, что обрушение крыши в городке Металлургов произошло в ночь с субботы на воскресенье, 8 января. На ее ремонт потратили порядка 700 тыс. рублей. 

      Ремонт рухнувшей кровли в городке Металлургов Ижевска обошелся в 700 тыс руб

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-01-26.

      12:43, 11 апреля, 2017
      178
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммуналка\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа