Пирожок стайл: новости Ижевска и Удмуртии в стихах

Корреспонденты «Сусанина» расскажут о новостях ушедшего дня в четырех строках.
Ижевск. Удмуртия. Весна – пора обновлений, поэтому редакция информационного агентства «Сусанин» решила каждое утро рассказывать вам новости ушедшего дня Удмуртии в формате стишков-пирожков. Четыре незамысловатые строки будут кратко отражать реальную новость, которую можно прочесть, просто пройдя по гиперссылке. Надеемся, что вам понравится. Итак, начнем.
***
земля прощай кричит георгий
я улетаю навсегда
проехав круг пришлось вернуться
к семье кредитам и вообще
***
весна пришла на льду опасно
ну а пингвинам все равно
они собою кормят рыбу
на следующий сезон
***
все ждете федеральных денег
с утра бречалов заявил
а мы то что мы и без денег
построили уже вчера
***
пришел на выставку василий
песок в глазах песок в ушах
и окультуриться не смог
никак
***
что мне нью-йорк удмуртия милее
сказал джордж-майкл забегая в самолет
и в совершенстве я владею языками
но как-то вот вообще не валамон
Наша справка:
стих пирожок всегда без рифмы
а также без заглавных букв
в нём знаков препинания нету
а есть лишь юмор ритм и ямб