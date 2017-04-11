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      Пирожок стайл: новости Ижевска и Удмуртии в стихах

      07:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      07:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      301
      0
      #культура\n#СМИ\n#Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#информация\n#новости
      Фото: susanin.news
      301
      0

      Корреспонденты «Сусанина» расскажут о новостях ушедшего дня в четырех строках.

      Ижевск. Удмуртия. Весна – пора обновлений, поэтому редакция информационного агентства «Сусанин» решила каждое утро рассказывать вам новости ушедшего дня Удмуртии в формате стишков-пирожков. Четыре незамысловатые строки будут кратко отражать реальную новость, которую можно прочесть, просто пройдя по гиперссылке. Надеемся, что вам понравится. Итак, начнем. 

      *** 

      земля прощай кричит георгий 
      я улетаю навсегда 
      проехав круг пришлось вернуться 
      к семье кредитам и вообще 

      *** 

      весна пришла на льду опасно 
      ну а пингвинам все равно 
      они собою кормят рыбу 
      на следующий сезон 

      *** 

      все ждете федеральных денег 
      с утра бречалов заявил 
      а мы то что мы и без денег 
      построили уже вчера 

      *** 

      пришел на выставку василий 
      песок в глазах песок в ушах 
      и окультуриться не смог 
      никак 

      *** 

      что мне нью-йорк удмуртия милее 
      сказал джордж-майкл забегая в самолет 
      и в совершенстве я владею языками 
      но как-то вот вообще не валамон

      Наша справка:

      стих пирожок всегда без рифмы
      а также без заглавных букв
      в нём знаков препинания нету
      а есть лишь юмор ритм и ямб

      07:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      301
      0
      #культура\n#СМИ\n#Ижевск\n#стихи\n#Удмуртия\n#информация\n#новости
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