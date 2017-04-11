Пирожок стайл: новости Ижевска и Удмуртии в стихах

Корреспонденты «Сусанина» расскажут о новостях ушедшего дня в четырех строках.

Ижевск. Удмуртия. Весна – пора обновлений, поэтому редакция информационного агентства «Сусанин» решила каждое утро рассказывать вам новости ушедшего дня Удмуртии в формате стишков-пирожков. Четыре незамысловатые строки будут кратко отражать реальную новость, которую можно прочесть, просто пройдя по гиперссылке. Надеемся, что вам понравится. Итак, начнем.

***

земля прощай кричит георгий

я улетаю навсегда

проехав круг пришлось вернуться

к семье кредитам и вообще



***

весна пришла на льду опасно

ну а пингвинам все равно

они собою кормят рыбу

на следующий сезон

***

все ждете федеральных денег

с утра бречалов заявил

а мы то что мы и без денег

построили уже вчера

***

пришел на выставку василий

песок в глазах песок в ушах

и окультуриться не смог

никак

***

что мне нью-йорк удмуртия милее

сказал джордж-майкл забегая в самолет

и в совершенстве я владею языками

но как-то вот вообще не валамон



Наша справка:

стих пирожок всегда без рифмы

а также без заглавных букв

в нём знаков препинания нету

а есть лишь юмор ритм и ямб