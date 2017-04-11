Знаки Удмуртии: березовый сок и сорочьи гнезда

Народные приметы на вторник, 11 апреля.

Ижевск. Удмуртия. По традиции, 11 апреля принято собирать березовый сок. Считалось, что в этот день он особенно вкусной, а также обладает чудодейственной силой.

Как пишет Astromeridian, собранным соком знахари часто лечили больных.

В старину поклонялись березе, которая в славянской культуре считалась символом жизни, здоровья. Верили, что именно береза отдает всю себя людям, а потому, помогает в лечении недугов. В народе праздник 11 апреля называли Иван-пустынник, День Березы, Берещение.

Верили в то, что если слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, то болезнь в тот же миг исчезнет. Также если в крышу дома воткнуть 11 апреля ветку березы, то это поможет защититься от молнии. Березовый сок часто применяли для лечения желудочных заболеваний и очищения крови. Кстати, если говорить о том, откуда возникло такое бережное и уважительное отношение к березе, то стоит сказать, что это обусловлено Писанием, ведь именно под березой Мария с маленьким Иисусом укрылась от непогоды.

Народные приметы на 11 апреля:

1. Сильный дождь и даже ливень – будет хороший сор овса.

2. Гуси на лед выходят – значит, настоящее весеннее тепло наступит нескоро.

3. Много березового сока – лето дождливым будет.

4. Березки «опушаются» рано – жди сухого лета.

5. Если «опушается» ольха в этот период – ожидай мокрого лета.

6. Много лебедей 11 апреля – весной будет тепло.

7. Чибис летает низко – установится сухая и ясная погода в ближайшее время.

8. Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.

9. Перистые облака 11 апреля бегут с Запада, не изменяя своей формы, а горизонт хорошо виден – скоро наступит ненастная погода.

10. Тучи утром скопились в виде своеобразных гор – к вечеру ожидай дождя.

11. Ранний гром – холод наступит.

12. Облака быстро бегут в одну сторону – жара наступит в ближайшее время.

13. Галки стаями летают – дождь пойдет.

14. Солнце садится за тучи – дождь будет.