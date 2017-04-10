Удмуртия в минуту: новое колесо обозрения и подозрительные предметы

Обзор самых интересных новостей понедельника, 10 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Министры Удмуртии возьмут под личный контроль проблемные населенные пункты республики. Распределить их должны до конца понедельника, 10 апреля. Врио главы региона Александр Бречалов будет контролировать сарапульскую Симониху.

Удмуртия в минуту 10 04 17 Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Больше и лучше

Новое колесо обозрения устанавливают в Ижевске. Оно будет в два раза больше предыдущего, с закрытыми кабинками, кондиционером и обогревом. Экстремалам предложат места в открытых кабинках.

Бдительные все

Подозрительный предмет нашли в подземном переходе на Воткинском шоссе. Полиция на некоторое время перекрывала движение. Еще один бесхозный пакет обнаружили на остановке «Зоопарк» в Металлурге.

Собственного производства

Сарапул разработает свою программу переселения из ветхого жилья. В городе решили не ждать федеральный субсидий. Она поможет решить жилищные проблемы 20 семей.

Пустынная буря

Выставка песочной графики откроется в Ижевске 14 апреля. На ней покажут работы 38 художников из России и стран СНГ. Ее авторы хотят рассказать людям о песчаном искусстве.